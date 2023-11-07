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"Шапки-ушанки", зерно та моторна олива. Держрезерв позбавиться незатребуваного майна
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"Шапки-ушанки", зерно та моторна олива. Держрезерв позбавиться незатребуваного майна

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Держрезерв
Держрезерв. Фото: УНІАН

Уряд на засіданні 7 листопада схвалив рішення щодо продажу на конкурсних засадах незатребуваного майна, яке зберігається у Держрезерві й термін зберігання якого закінчився.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Зокрема згідно з рішенням Кабміну, на торгах будуть реалізовані шапки зі штучного хутра для військовослужбовців, закладені до Держрезерву на початку 2000-х років. У відомстві нагадали, що з 2017-го року наказом Міноборони введені нові правила носіння військової форми.

"Шапки-ушанки" не відповідають цим новим вимогам, отже не будуть затребувані військовими", — йдеться у повідомленні.

У Мінекономіки додали, що реалізації також підлягає зерно врожаїв 2007-2018 років, що зберігається на потужностях Держрезерву.

"Визначені терміни зберігання зерна державного резерву – 2 роки. Враховуючи, що якість зерна дедалі погіршується, а отже його вартість — зменшується, зволікання з реалізацією загрожує державі більшими збитками", — йдеться у повідомленні.

Також на конкурсних засадах буде реалізоване незатребувана моторна олива М-63/10D, термін зберігання якого завершується.

За словами заступника міністра економіки Ігоря Фоменка, продаж незатребуваного майна, термін зберігання якого закінчився, дозволить державі заощадити кошти, які сьогодні витрачаються на його зберігання.

"Фактично, майна, яке виявилося непотрібним замовникам навіть в умовах війни, що само по собі показово. Натомість надходження від продажу дозволять нам освіжити та поповнити запаси Держрезерву. Будуть придбані матеріальні цінності з актуальної номенклатури, яка відповідає вимогам сучасності, потребам держави та замовників", — пояснив Фоменко.

У Мінекономіки нагадали, що наразі триває реформа Держрезерву, головною метою якої є створення сучасної, ефективної та раціональної системи державних резервів.

16 грудня 2023 року набуває чинності Закон України "Про державні резерви", який є одним з ключових для реалізації реформи.

Серед ключових змін що запроваджуються реформою, зокрема:

  • Розмежовуються поняття державного матеріального та державного мобілізаційного резервів, впроваджуються нові принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей.
  • Чітко виписані повноваження органу, що реалізує державну політику у сфері державного резерву, завдання та повноваження інших відповідальних органів держвлади.
  • Запроваджуються інститути резервування та відповідального зберігання (в т. ч. зберігання за межами країни), обов’язкове страхування матеріальних цінностей, що резервуються чи розміщуються на відповідальне зберігання  в Україні, передбачаються міжнародні банківські гарантії для зберігання за кордоном.
  • Впроваджуються механізми, які забезпечать своєчасне освіження матеріальних цінностей у разі необхідності їх списання з подальшою переробкою або утилізацією, встановлюються чіткі терміни зберігання та освіження матеріальних резервів тощо.
  • Продаж матеріальних цінностей державного матеріального резерву — виключно на електронному аукціоні, який проводиться в електронній торговій системі.
  • Запроваджується єдиний реєстр державних резервів, посилюється контроль за державними резервами та відповідальність за порушення законодавства, умов договору зі збереження.

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