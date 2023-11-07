НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Житомирі продовжили розгляд справи 82-річного житомирянина Юрія Чернишова, котрого звинувачують у державній зраді
КолабораціонізмДержзрадаСудВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Житомирі продовжили розгляд справи 82-річного житомирянина Юрія Чернишова, котрого звинувачують у державній зраді

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Житомирі продовжили розгляд справи 82-річного житомирянина Юрія Чернишова, котрого звинувачують у державній зраді
Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Леонід Харшан для Суспільне Житомир

7 листопада у Житомирі відбулося чергове судове засідання у справі колишнього військового радянської армії, 82-річного житомирянина Юрія Чернишова, котрого звинувачують у державній зраді.

Про це передав із зали засідань суду кореспондент Суспільного Леонід Харшан.

Під час судового засідання проаналізували переписку в соцмережі "ВКонтакті" Юрія Чернишова з громадянином Росії Даниїлом Шарганом з ніком Ігор Перов.

У Житомирі продовжили розгляд справи 82-річного житомирянина Юрія Чернишова, котрого звинувачують у державній зраді
Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Леонід Харшан для Суспільне Житомир

У Житомирі продовжили розгляд справи 82-річного житомирянина Юрія Чернишова, котрого звинувачують у державній зраді
Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Леонід Харшан для Суспільне Житомир

Підсудний Юрій Чернишов розповів, що він погодився бути корисним тільки теоретично, бо, за його словами, за віком і станом здоров'я неспроможний виконувати прохання Ігоря Перова.

У Житомирі продовжили розгляд справи 82-річного житомирянина Юрія Чернишова, котрого звинувачують у державній зраді
Підсудний Юрій Чернишов та захисник Володимир Нестерець. Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Леонід Харшан для Суспільне Житомир

Збір та передача Юрієм Чернишовим інформації іноземній стороні може завдати шкоди обороноздатності України — такий висновок зробили представники СБУ та військової розвідки. Висновки зачитала суддя Софія Костенко.

У Житомирі продовжили розгляд справи 82-річного житомирянина Юрія Чернишова, котрого звинувачують у державній зраді
Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Леонід Харшан для Суспільне Житомир

Юрій Чернишов сказав, що не завдавав шкоди обороноздатності України. Підсудний розповів, що шкодує, що відповідав на окремі запитання Даниїла Шаргана з ніком Ігор Перов. Зараз, за його словами, стан здоров'я погіршився.

У Житомирі продовжили розгляд справи 82-річного житомирянина Юрія Чернишова, котрого звинувачують у державній зраді
Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Леонід Харшан для Суспільне Житомир

На запитання державного обвинувачувача Ігоря Швеця та судді Софії Костенко з приводу того, з якою метою Юрій Чернишов передав фотографії та скріни карт військових об'єктів Ігорю Перову, обвинувачений відповів, що робив це з метою, аби "відчепилися".

У Житомирі продовжили розгляд справи 82-річного житомирянина Юрія Чернишова, котрого звинувачують у державній зраді
Державний обвинувачувач Ігор Швець. Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Леонід Харшан для Суспільне Житомир

Чернишов попросив змінити його перебування під вартою на цілодобовий домашній арешт. Захисник Володимир Нестерець сказав, що теперішній стан здоров'я обвинуваченого критичний, бо Юрій Чернишов має низку хронічних захворювань, тому тримання його під вартою є винятковим засобом. Враховуючи вік та хвороби, він попросив змінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Після повернення з нарадчої кімнати суд постановив: строк дії тримання під вартою Юрія Чернишова продовжити без визначення розміру застави до 5 січня 2024 року.

Наступне судове засідання відбудеться 17 листопада 2023 року.

У Житомирі продовжили розгляд справи 82-річного житомирянина Юрія Чернишова, котрого звинувачують у державній зраді
Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Леонід Харшан для Суспільне Житомир

Що відомо про справу держзради 82-річного відставного військового з Житомира

Як раніше повідомляло Суспільне, в березні 2023 року контррозвідка Служби безпеки провела спецоперацію, затримавши відставного військового, 81-річного житомирянина, який передавав "вагнерівцям" розвіддані про систему відеоспостереження у Житомирі. 22 березня 2023 року підозрюваний вніс грошову заставу і був звільнений з-під варти. Після цього чоловік намагався перетнути кордон України з Білоруссю. При спробі перетину кордону підозрюваного житомирянина затримали та взяли під варту без права внесення грошової застави.

У липні обвинувальний акт за фактом державної зради полковника у відставці направили до суду.

11 вересня на другому засіданні у розгляді справі по суті обвинуваченому викликали швидку і шпиталізували. Наступне засідання призначили на 25 вересня.

Заплановане на 25 вересня засідання суду перенесли через те, що адвокат підсудного пошкодив ногу та перебував на лікарняному.

11 жовтня на засіданні суд продовжив досліджувати докази обвинувачення, зокрема, переписку із представником Росії. Ексвійськовий пояснив, навіщо збирав фото Путіна та карти з Україною, зображеною у складі РФ.

31 жовтня під час розгляду справи показали відеозаписи оперативного відеоспостереження за Юрієм Чернишовим, зокрема, його пересування по Житомиру.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
На Запоріжжі судитимуть освітянку та депутатку від ОПЗЖ за фактом колабораціонізму
Депутатці Приазовської селищної ради Запорізької області повідомили про підозру в колабораціонізмі
У Львові судитимуть двох мешканців Луганщини за державну зраду
У Львові судитимуть двох мешканців Луганщини за державну зраду
Коригувальник ракетних ударів по Запоріжжю
До 15 років засудили чоловіка, який допомагав коригувати ракетні удари РФ по Запоріжжю
Бігборд до псевдовиборів у Херсоні
Підтримав окупацію Херсона: за колабораціонізм судитимуть місцевого жителя
На початок