7 листопада у Житомирі відбулося чергове судове засідання у справі колишнього військового радянської армії, 82-річного житомирянина Юрія Чернишова, котрого звинувачують у державній зраді.

Про це передав із зали засідань суду кореспондент Суспільного Леонід Харшан.

Під час судового засідання проаналізували переписку в соцмережі "ВКонтакті" Юрія Чернишова з громадянином Росії Даниїлом Шарганом з ніком Ігор Перов.

Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Леонід Харшан для Суспільне Житомир

Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Леонід Харшан для Суспільне Житомир

Підсудний Юрій Чернишов розповів, що він погодився бути корисним тільки теоретично, бо, за його словами, за віком і станом здоров'я неспроможний виконувати прохання Ігоря Перова.

Підсудний Юрій Чернишов та захисник Володимир Нестерець. Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Леонід Харшан для Суспільне Житомир

Збір та передача Юрієм Чернишовим інформації іноземній стороні може завдати шкоди обороноздатності України — такий висновок зробили представники СБУ та військової розвідки. Висновки зачитала суддя Софія Костенко.

Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Леонід Харшан для Суспільне Житомир

Юрій Чернишов сказав, що не завдавав шкоди обороноздатності України. Підсудний розповів, що шкодує, що відповідав на окремі запитання Даниїла Шаргана з ніком Ігор Перов. Зараз, за його словами, стан здоров'я погіршився.

Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Леонід Харшан для Суспільне Житомир

На запитання державного обвинувачувача Ігоря Швеця та судді Софії Костенко з приводу того, з якою метою Юрій Чернишов передав фотографії та скріни карт військових об'єктів Ігорю Перову, обвинувачений відповів, що робив це з метою, аби "відчепилися".

Державний обвинувачувач Ігор Швець. Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Леонід Харшан для Суспільне Житомир

Чернишов попросив змінити його перебування під вартою на цілодобовий домашній арешт. Захисник Володимир Нестерець сказав, що теперішній стан здоров'я обвинуваченого критичний, бо Юрій Чернишов має низку хронічних захворювань, тому тримання його під вартою є винятковим засобом. Враховуючи вік та хвороби, він попросив змінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Після повернення з нарадчої кімнати суд постановив: строк дії тримання під вартою Юрія Чернишова продовжити без визначення розміру застави до 5 січня 2024 року.

Наступне судове засідання відбудеться 17 листопада 2023 року.

Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Леонід Харшан для Суспільне Житомир

Що відомо про справу держзради 82-річного відставного військового з Житомира

Як раніше повідомляло Суспільне, в березні 2023 року контррозвідка Служби безпеки провела спецоперацію, затримавши відставного військового, 81-річного житомирянина, який передавав "вагнерівцям" розвіддані про систему відеоспостереження у Житомирі. 22 березня 2023 року підозрюваний вніс грошову заставу і був звільнений з-під варти. Після цього чоловік намагався перетнути кордон України з Білоруссю. При спробі перетину кордону підозрюваного житомирянина затримали та взяли під варту без права внесення грошової застави.

У липні обвинувальний акт за фактом державної зради полковника у відставці направили до суду.

11 вересня на другому засіданні у розгляді справі по суті обвинуваченому викликали швидку і шпиталізували. Наступне засідання призначили на 25 вересня.

Заплановане на 25 вересня засідання суду перенесли через те, що адвокат підсудного пошкодив ногу та перебував на лікарняному.

11 жовтня на засіданні суд продовжив досліджувати докази обвинувачення, зокрема, переписку із представником Росії. Ексвійськовий пояснив, навіщо збирав фото Путіна та карти з Україною, зображеною у складі РФ.

31 жовтня під час розгляду справи показали відеозаписи оперативного відеоспостереження за Юрієм Чернишовим, зокрема, його пересування по Житомиру.

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