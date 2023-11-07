УЄФА передала освітлення для черкаського стадіону безоплатно

Європейська асоціація футболу (УЄФА) через "Українську асоціацію футболу" передала для стадіону МСК "Дніпро" у Черкасах освітлювальне обладнання.

Про це повідомили у пресслужбі Черкаської міськради.

Вартість обладнання - 7,5 мільйонів гривень, але місту його передали безоплатно. Як розповів міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, наступний етап - передача обладнання на баланс комплексу та встановлення:

"КП «МСК «Дніпро» зможе зробити повну реконструкцію освітлення футбольного поля. Завдяки цьому воно відповідатиме усім українським та європейським стандартам, і це дозволить нашому муніципальному спортивному клубу проводити Чемпіонати України та змагання європейського рівня".

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