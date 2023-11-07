Близько 8:15 7 листопада російські військові обстріляли смт Велика Писарівка на Сумщині.

Про це повідомили в прокуратурі Сумщини.

Російська армія зі своєї території з артилерії обстріляла цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району. Унаслідок атаки пошкоджені два приватні будинки, господарчі споруди та транспортні засоби місцевого фермерського господарства.

Наразі проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Матеріали кримінального провадження передадуть до Управління СБУ в Сумській області.

Що відомо про обстріли Сумщини 6 листопада

Протягом дня російські солдати 16 разів обстрілювали прикордоння та населені пункти Сумщини. Зафіксовано 140 вибухів. Внаслідок одного з ранкових обстрілів загинула жінка.

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