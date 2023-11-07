На Сумщині зміниться час комендантської години

На Сумщині з 9 листопада зміниться час комендантської години. Тепер вона триватиме з 23:00 до 5:00.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

"Установили з 00:00 09.11.2023 на території Сумської області комендантську годину з 23:00 до 05:00 години, у тому числі шляхом заборони перебування громадян у встановлений період доби на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також pyxy транспортних засобів", – йдеться у розпорядженні начальника обласної військової адміністрації Володимира Артюха.

Наразі комендантська година в області триває з 23:00 до 4:00.

Що відомо про зміну часу комендантської години на Сумщині

21 березня 2023 року міський голова Сум Олександр Лисенко сказав, що у громаді планують зменшити час комендантської години — її початок перенести з 23:00 на 24:00, і до 4:00. Це, зазначив очільник Сум, дозволить на годину продовжити роботу транспорту.

Лишити час комендантської години з 23:00 до 4:00 вирішили тодішній командир ОТУ "Суми" Василь Осипчук та виконуючий обов'язки голови ОВА Тарас Савченко.

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