Через облаштування спортивного майданчика на Флотському бульварі у Миколаєві поліція відкрила кримінальне провадження щодо КП "Миколаївські парки". Будівництво відбувається на території заповідника.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла начальниця відділу державно-екологічного нагляду та контролю природно-заповідного фонду Державної екологічної інспекції південно-західного округу Інна Кривко.

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Державна екологічна інспекція зафіксувала незаконне, на їхню думку, будівництво спортивного майданчика на території заповідника на Флотському бульварі, розповіла Інна Кривко.

Табличка, яка свідчить, що парк відноситься до природно-заповідного фонду. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

"Зі слів працівників будівельні роботи проводяться на замовлення КП "Миколаївські парки" підрядною організацією. Проте, будь-яких документів, а саме проєкту будівельних робіт, або реконструкції нам не було надано, належним чином затвердженого, погодженого", — розповіла начальниця відділу державно-екологічного нагляду та контролю природно-заповідного фонду.

Територія парку. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Директор "Миколаївський парків" Дмитро Чучмай запевнив: це не будівництво, а "благоустрій", який розпочали другого листопада.

"Плануємо там встановити тренажери для реабілітації наших воїнів, окрім цього цим майданчиком можуть користуватися також і мешканці міста. Місце було визначено умисно там, тому що там шикарна зона, місце відпочинку, вид на річку, тому вирішили це зробити саме там. У нас немає жодного проєкту, є візуалізація цього майданчику", — сказав Дмитро Чучмай.

За словами Інни Кривко, у парку незаконно спиляли дерева та засмітили територію.

"У ході цих робіт були незаконного спиляні два дерева без дозвільних документів, на території парку знаходять будівельні матеріали, будівельні відходи, таким чином ми можемо говорити про засмічення території", — розповіла представниця екоінспекції.

"Стосовно дерев, про які каже інспекція, вони були пошкоджені внаслідок бурелому, який був напередодні, тому ми їх ліквідували", — відповів Дмитро Чучмай.

Купи щебеню у парку. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Місце для будівництва спортивного майданчика в парковій зоні "Флотський бульвар" обрали спільно із Департаментом ЖКГ, розповів Дмитро Чучмай. Кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит до установи з питанням, чому для облаштування обрали саме це місце. Станом на 7 листопада очікуємо на відповідь.

Дерева ж, на думку екоінспеції, знесли умисно під час виконання робіт.

"Нами була подана заява про злочин до правоохоронних органів і наразі відкрито кримінальне провадження за даним фактом" — сказала представниця екоінспекції Інна Кривко.

Частина парку перекрита попереджувальною стрічкою. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Яку суму виділено на облаштування спортивного майданчика Дмитро Чучмай називати відмовився. Говорить, роботи планували закінчити до кінця листопада.

"Зараз роботи зупинені, поліція розбирається у цій справі. Це міський бюджет в рамках нашої поточної діяльності, тобто там була тільки закупка матеріалів — пісок, щебінь і більше нічого", — сказав директор КП "Миколаївські парки".

Кореспонденти Суспільного направили інформаційний запит до Головного управління Національної поліції в Миколаївській області з приводу відкритого кримінального провадження та подальших дій правоохоронців. Про відповідь повідомимо додатково.

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