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"Аби перемогти в цій війні — потрібно діяти": історія бійця, який проходить реабілітацію у Вінниці
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"Аби перемогти в цій війні — потрібно діяти": історія бійця, який проходить реабілітацію у Вінниці

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&quot;Аби перемогти в цій війні — потрібно діяти&quot;: історія бійця, який проходить реабілітацію у Вінниці
"Аби перемогти в цій війні, потрібно діяти": історія бійця, який на реабілітації у Вінниці. Фото: Суспільне

Військовослужбовець ЗСУ, 44-річний Артем Камсков із Харкова, рік тому потрапив під обстріл на Донеччині. Після чого йому апмутували кінцівку. Каже, довелося вчитися жити по-новому. Свою історію військовослужбовець розповів Суспільному.

"Ампутація була недалеко біля лінії зіткнення, у Дружківці, потім мене відправили в Дніпро, потім у Вінницю", — каже Артем Камсков.

"Аби перемогти в цій війні, потрібно діяти": історія бійця, який на реабілітації у Вінниці
Фото: Суспільне Вінниця

Під обстріл, розповідає, потрапили в січні цього року. Служив в 113-й бригаді 123-го окремого батальйону. Про те, що росіяни підуть повномасштабною війною на Україну, каже, знав. Батьківщину захищав із перших днів вторгнення.

У Вінниці військовий проходить реабілітацію в одному з медичних закладів. На тренажерах, каже, займається двічі на день. Спершу вчився ходити на навчальному протезі. Зараз на мікропроцесорному. Вартість такого протезу 70 тисяч євро. Придбати його допомогли підприємці.

"Аби перемогти в цій війні, потрібно діяти": історія бійця, який на реабілітації у Вінниці
Фото: Суспільне Вінниця

У центрі з Артемом працює Надія Павельчук. Асистентка фізичного терапевта, каже, стежить за кожним його кроком.

"На початку було трохи старшно працювати на доріжці, але ми скооперувалися і все вийшло", — каже Артем.

Після реабілітації Артем планує повернутися до Харкова. Втім, за потреби готовий повернутися на фронт. Аби перемогти в цій війні, каже, потрібно діяти.

"Буду займатися цивільним життям. Якщо буде від ворога активні дії, то 100% повернуся назад. Для цього треба робити якійсь кроки", — каже Артем.

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