Дніпряни вибороли 12 медалей на чемпіонаті України зі спортивної гімнастики

На чемпіонаті України серед молоді та юніорів із спортивної гімнастики спортсмени з Дніпра вибороли 12 нагород.

Про це сказано у пресрелізі Дніпровської міськради, який отримало Суспільне.

Зазначається, що вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи з опорних видів спорту вибороли перше місце серед усіх ДЮСШ України зі спортивної гімнастики. За команду змагались Ігор Дишук, Дмитро Прудко, Іван Рудий та Володимир Костюк.

Крім того, в особистій першості за програмою майстра спорту в Івана Рудого друге місце, у Володимира Костюка — третє.

За програмою кандидата в майстри спорту в особистій першості наступні здобутки: Іван Рудий — дві золоті медалі, Володимир Костюк — "золото", "срібло" та "бронза", Дмитро Прудко — золота та срібна медалі, Ігор Дишук — "золото" й "бронза", Тимур Василенко — третє місце.

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