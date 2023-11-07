В окупованому Донецьку пролунали вибухи, є поранені

У тимчасово окупованому Донецьку 7 листопада пролунали вибухи. Про обстріл заявив самопроголошений голова міста Олексій Кулемзін у своєму Telegram-каналі.

"Ворошиловський район під обстрілом", — написав він.

За його даними, зупинений рух трамваїв у цьому районі через обрив в контактному дроті внаслідок обстрілу.

Як повідомило російське пропагандистське ЗМІ "РІА Новини", під час обстрілу постраждали щонайменше 5 цивільних.

У так званому Спільному центрі контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін "ДНР" заявили, що о 16:25 зафіксували обстріл з боку Збройних сил України. Там стверджують, що українські військові нібито випустили три ракети з реактивної системи залпового вогню.

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