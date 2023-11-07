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"Полювання" на браконьєрів. В акваторії Миколаївщини відбувся рейд рибоохоронного патруля
ВодадовкілляЕКОНОМІКАРегіони

"Полювання" на браконьєрів. В акваторії Миколаївщини відбувся рейд рибоохоронного патруля

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На Миколаївщині в акваторії Південного Бугу сьомого листопада відбувся рейд рибоохоронного патруля. Фахівці вилучили майже 100 метрів браконьєрських сіток та перевірили вилов у рибалок.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події.

Інспектор рибоохоронного патруля Олександр Щербина розповідає, що, пливучи на катері, легко знаходити сітки.

"Від початку очерету і до краю очерету. Це люди, що проживають тут, або охоронці", — каже Олександр Щербина.

Все, що інспектори рибоохоронного патруля витягнули з водойми, 7 листопада 2023 року
Все, що інспектори рибоохоронного патруля витягнули з водойми, 7 листопада 2023 року. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Сітки посипали поперек річки. Рибу, яка в них потрапила, інспектори вивільняють і відпускають. На сітці можна побачити металеві кільця, говорить інспектор.

"Це вантажі, щоб сітку не підіймало, а давило нижню частину сітки на дно. Щоб сітка рівно стояла. І, як бачите, згори поплавки, щоб сітка повністю знизу до верху була перегороджена. Щоб рибі не було ніякого шансу", — розповідає Олександр Щербина.

Інспектор виплутує рибу з сітки, 7 листопада 2023 року
Інспектор виплутує рибу з сітки, 7 листопада 2023 року. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

За словами інспектора рибоохоронного патруля Олександра Сілецького, браконьєри ховаються, оскільки знають, що періодично відбуваються рейди.

"Браконьєри можуть тут десь перебувати. Ховатися. ЯтериЯтір – це діжка така з кільцями, обтягнута сітками. Знаряддя для вилову риби можуть стояти. Щука вже рухається очеретом. Заборонені знаряддя лову", — каже Олександр Сілецький.

Під час рейду порушень не виявили. Також вибірково інспектори підпливають до рибалок та перепитують у них, чи пам’ятають вони норми любительського вилову.

З першого листопада заборонено виловлювати рибу на зимувальних ямах. Інформацію про ці місця можна знайти в мережі та на сайті рибоохорони. Окремо ями позначаються буями, але реагують на заборону не всі рибалки, каже інспектор.

Інспектор розмовляє з рибалкою, 7 листопада 2023 року
Інспектор розмовляє з рибалкою, 7 листопада 2023 року. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

За незаконно виловлену рибу передбачається штраф.

"В основному штраф за карася, тарань, лящ десь 1567 гривень (за одну рибу — ред.)", — розповідає Олександр Сілецький.

Чим більша та рідкісніша риба, тим штрафи вищі. На порушників складають протоколи. Якщо сума завданих збитків перевищує 100 тисяч гривень, то відповідальність з адміністративної змінюється на кримінальну, говорить інспектор рибоохоронного патруля.

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