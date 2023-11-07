На Миколаївщині в акваторії Південного Бугу сьомого листопада відбувся рейд рибоохоронного патруля. Фахівці вилучили майже 100 метрів браконьєрських сіток та перевірили вилов у рибалок.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події.

Інспектор рибоохоронного патруля Олександр Щербина розповідає, що, пливучи на катері, легко знаходити сітки.

"Від початку очерету і до краю очерету. Це люди, що проживають тут, або охоронці", — каже Олександр Щербина.

Все, що інспектори рибоохоронного патруля витягнули з водойми, 7 листопада 2023 року. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Сітки посипали поперек річки. Рибу, яка в них потрапила, інспектори вивільняють і відпускають. На сітці можна побачити металеві кільця, говорить інспектор.

"Це вантажі, щоб сітку не підіймало, а давило нижню частину сітки на дно. Щоб сітка рівно стояла. І, як бачите, згори поплавки, щоб сітка повністю знизу до верху була перегороджена. Щоб рибі не було ніякого шансу", — розповідає Олександр Щербина.

Інспектор виплутує рибу з сітки, 7 листопада 2023 року. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

За словами інспектора рибоохоронного патруля Олександра Сілецького, браконьєри ховаються, оскільки знають, що періодично відбуваються рейди.

"Браконьєри можуть тут десь перебувати. Ховатися. Ятери можуть стояти. Щука вже рухається очеретом. Заборонені знаряддя лову", — каже Олександр Сілецький.

Під час рейду порушень не виявили. Також вибірково інспектори підпливають до рибалок та перепитують у них, чи пам’ятають вони норми любительського вилову.

З першого листопада заборонено виловлювати рибу на зимувальних ямах. Інформацію про ці місця можна знайти в мережі та на сайті рибоохорони. Окремо ями позначаються буями, але реагують на заборону не всі рибалки, каже інспектор.

Інспектор розмовляє з рибалкою, 7 листопада 2023 року. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

За незаконно виловлену рибу передбачається штраф.

"В основному штраф за карася, тарань, лящ десь 1567 гривень (за одну рибу — ред.)", — розповідає Олександр Сілецький.

Чим більша та рідкісніша риба, тим штрафи вищі. На порушників складають протоколи. Якщо сума завданих збитків перевищує 100 тисяч гривень, то відповідальність з адміністративної змінюється на кримінальну, говорить інспектор рибоохоронного патруля.

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