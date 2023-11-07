Росіяни в тимчасово окупованих населених пунктах Луганській області обшукують будинки та перевіряють документи у місцевих жителів.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

За даними центру, російські окупанти посилюють контррозвідувальний режим.

"Російські війська провели ряд перевірок документів у місцевого населення в низці населених пунктів та провели обшуки будинків та іншого приватного майна", — зазначили в ЦНС.

Також, за інформацією центру, російські окупанти бояться не лише роботи українських розвідувальних груп, але й розуміють, що більшість місцевого населення, яке знаходиться в тимчасовій окупації, готові продовжувати чинити спротив РФ та передавати інформацію про особовий склад та техніку російського війська.

Також, за інформацією центру, російські окупанти бояться не лише роботи українських розвідувальних груп, але й розуміють, що більшість місцевого населення, яке знаходиться в тимчасовій окупації, готові продовжувати чинити спротив РФ та передавати інформацію про особовий склад та техніку російськоговійська.