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Прем'єр-міністр Португалії заявив, що йде у відставку на тлі обшуків, проведених в його резиденції
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Прем'єр-міністр Португалії заявив, що йде у відставку на тлі обшуків, проведених в його резиденції

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Прем’єр-міністр Португалії Антоніо Кошта під час пресконференція в Лісабоні
Прем’єр-міністр Португалії Антоніо Кошта під час пресконференції в Лісабоні, Португалія, 7 листопада 2023 рік. Фото: АР/Ana Brigida

У Португалії пройшли обшуки в резиденції очільника уряду країни Антоніу Кошти та двох міністерствах у межах розслідування порушень, допущених при наданні концесії на розробку літієвих родовищ і проектів "зеленого" водню. На тлі цього Кошта заявив, що йде у відставку.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заяву Кошти, яку він зробив на пресконференції, після зустрічі з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соузою.

Кошта сказав, що його "совість чиста, але він не балотуватиметься знову на посаду прем'єра".

"Гідність функцій прем'єр-міністра не сумісна з будь-якими підозрами щодо його доброчесності, його доброчесної поведінки й тим більше з підозрою щодо практики будь-яких кримінальних дій", — сказав Кошта.

Зазначається, що 7 листопада поліція провела близько 40 обшуків, у тому числі в офіційній резиденції прем'єр-міністра Кошти, палаці Сан-Бенту, а також у міністерстві інфраструктури та міністерстві з питань довкілля і кліматичної дії.

Було затримано п'ятьох людей, зокрема, керівника кабінету прем'єр-міністра Віктора Ескарію та бізнесмена Діого Ласерду Мачадо, близького до Кошти. Як повідомили у прокуратурі, міністр інфраструктури Жоао Галамба та міністр з питань довкілля і кліматичної дії Нуно Лакаста — офіційні підозрюваними та постануть перед судом.

У прокуратурі також заявили, що їм стало відомо, що підозрювані використовували ім'я та повноваження Кошти, щоб "розблокувати процедури", пов'язані з угодами. Там додали, що Верховний суд розгляне можливу роль прем'єра Кошти в укладених контрактах.

Голова ліберальної партії Португалії "Ініціатива" Руї Роша заявив, що "прем'єр-міністр повинен піти у відставку".

"Країна загрузла в корупції, гнилі, кумівстві. Прем'єр-міністр Кошта затягнув державу в трясовину", — сказав Роша.

У листопаді минулого року помічник Антоніу Кошти, Мігель Алвеш, залишив посаду державного секретаря після офіційного звинувачення у зловживанні службовим становищем.

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