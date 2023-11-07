Підтримав окупацію Херсона: за колабораціонізм судитимуть місцевого жителя

У Херсоні судитимуть місцевого жителя за колабораціонізм. Чоловік під час окупації публічно підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це у Telegram повідомила поліція Херсонської області.

За даними слідства, 77-річний житель Корабельного району Херсона після окупації міста неодноразово публічно виступав перед жителями багатоповерхівки, в якій мешкає, та іншими перехожими зі промовами "Росія тут назавжди", "Херсон завжди був російським" тощо.

У вересні 2022 року дав інтерв’ю, в якому публічно закликав жителів Херсона взяти участь у голосуванні під час проведення псевдореферендуму.

Йому загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Раніше у Кривому Розі Служба безпеки України викрила автоперевізника, який працював у так званому "Мінтранспорту РФ" під час тимчасової окупації Херсона. Наразі він перебуває під вартою.

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