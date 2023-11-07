На Закарпатті прощатимуться із полеглим захисником Анатолієм Шульгою

На Закарпатті у місті Тячів 8 листопада прощатимуться із полеглим захисником Анатолієм Шульгою.

Про це повідомили на сторінці Тячівської міської ради у Facebook.

Чин похорону відбудеться 8 листопада у будинку загиблого за адресою: місто Тячів, вулиця Незалежності 129. Про точний час прощання повідомлять згодом.

"8 листопада жителі міста можуть провести Героя в останню дорогу живим коридором від Тячівської лікарні до вулиці Незалежності, будинку 129 о 10:00", — пишуть у міськраді.

Вічна та світла пам'ять Герою!

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