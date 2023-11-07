Перший раунд англійського аукціону, на якому продають державний пакет акцій розміром 50%+1 акція ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод", не відбувся через відсутність учасників.

Про це йдеться на сайті "ProZorro. Продажі".

Перший із трьох раундів аукціону був запланований на 7 листопада. Увечері напередодні система зафіксувала відсутність охочих брати участь в аукціоні. Стартова ціна була 121,5 млн грн.

Що далі

У цьому випадку застосовують трираундовий англійський аукціон. Ще до початку учасники подають свої закриті цінові пропозиції. Потенційні покупці не знають, чи є ще конкуренти та не бачать ставки один одного. Електронна торгова система ранжує ставки учасників від найменшої до найбільшої і той, хто зробив найвищу — має право останнього ходу в кожному з раундів. Це дає йому найвищі шанси на перемогу.

Аукціон розпочинається, коли на торги зареєструвалося щонайменше два учасники. Проте в певних напрямах лот може викупити єдиний зареєстрований учасник за тією ціною, яку він запропонував.

Протягом трьох раундів, які тривають по 3 хвилини, учасники змагаються за лот та підвищують свої ставки. Коли аукціон завершується, вся інформація про учасників розкривається.

Після того, як не відбувся перший раунд, ціна лота ділиться на два. Другий раунд, якщо є конкуренція, передбачає, що учасники підвищують свої ставки.

Якщо не відбудеться другий раунд, третій передбачає, що ціна лота буде знижуватись.

Фото: Суспільне Рівне

Що відомо про продаж акцій

У жовтні 2023 року Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях повідомило про продаж об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій розміром 50% +1 акція статутного капіталу ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод". Підприємство визнане банкрутом.

Йдеться про майже 22,5 мільйона акцій держави. Станом на 31 серпня 2023 року на три акції менше знаходились у приватній власності недержавних акціонерів.

Фото: ProZorro

Згідно з інформацією, працівників на підприємстві немає, основний вид діяльності вказаний як "виробництво обладнання зв'язку".

"У зв’язку з тим, що ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод" з 2013 року не здійснювало господарської діяльності, в подальшому було визнано банкрутом, а також не переданням ліквідатору від попереднього керівництва первинних бухгалтерських та фінансових документів Товариства, фінансова звітність протягом процедури банкрутства не формувалась і не подавалась", — вказано в інформації від Фонду держмайна.

Радіозавод має кредиторську заборгованість в розмірі 18,5 млн грн, із них по зарплаті 12,5 млн. Згідно з умовами аукціону, покупець має заборгованість погасити.

У переліку вказані шість корпусів на вулиці Данила Галицького, які не використовуються. Земельна ділянка становить понад 11 га і має цільове призначення "для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що перебуває в комунальній власності.

На земельній ділянці також розміщений розплідник собак: у 2016 році суд зобов'язав власника звільнити цю ділянку, але він це рішення не виконав.

Також на території є сховище площею 2, 5 тисячі квадратних метрів, воно приватизації не підлягає.

Крім того, у господарському суді перебуває справа приватного підприємства "Інтерекопласт" до ТОВ "Рівненський радіотехнічний завод". Вона стосується продажу майна заводу у 2011 році за 40 млн грн. Держава вважає продаж незаконним.

Перші спроби приватизувати радіозавод почались у 2006 році. Однак, після того процеси супроводжувались перевірками та судовими справами.

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