Після поширення відео, яке зняли троє дітей, знущаючись з півня, три родини у селищі Онуфріївка Олександрійського району Кіровоградської області взяли на облік. Автори відео пояснили батькам та вчителям, що про наслідки своїх дій не подумали.

Тиждень тому троє підлітків з села Камбурліївка Олександрійського району зняли відео на місцевому стадіоні, яке поширили в інтернеті. На ньому двоє хлопців ловлять і кидають півня. Третій – знімав. Птаха кидали з висоти та в воду.

Відео побачила в інтернеті 30 жовтня, сказала директорка центру соціальних служб Онуфріївської селищної ради Валентина Фірсова.

"Неприємно було, що оце наші діти, і вони себе перед іншими дітьми показують героями".

Заступниця директора Онуфріївського ліцею Таміла Ткачонок на відео впізнала учнів цього закладу: двоє 14-річних хлопців – восьмикласники, знімав відео дев’ятикласник.

"Як вони пояснюють, побачили півня, який гуляє. Вирішили, що він нічий, зловили на власних мопедах поїхали на дамбу".

Антон та Богдан, розповідає Таміла Ткачонок, навчаються в ліцеї з першого класу.

"Антон нині під опікою бабусі й дідуся, оскільки мама померла хлопчика, а тато зараз в ЗСУ. Антон дійсно переймається, щоб не дійшла ця ситуація до тата, тому що тато покладає на нього всі надії. Діти займаються спортом, до 6 класу були відмінниками. Тобто, я не можу сказати, що це якісь діти з психічними розладами. Мають багато друзів, багато захоплень. Що штовхнуло їх на цей інцидент, я не можу сказати".

Таміла Ткачонок говорить, хлопець, який знімав відео, почав навчатись у ліції у вересні.

"Я не можу нічого сказати про цю родину, тому що ми її тільки починаємо вивчати. За ці два місяці мав проблеми з відвідуванням занять, мав непорозуміння з вчителями, досить часто конфліктував, домашні завдання не виконував, на уроки запізнювався".

За словами вчительки, учні свою провину визнали.

"Богдана мама плакала, вона не могла повірити, що це скоїв її син. Коли показували їм відео, вона не додивилась до кінця. Батькам було прикро і боляче. Учні пояснювали це тим, що вони не обдумали наслідки".

Як підлітки пояснили свою поведінку

Про це телефоном Суспільному розповіли їх мами.

Оксана, мама Богдана

"Для нас це шок, я не знала про це. З дитиною говорили, спілкувались, дитина сама не очікувала, що воно так все повернеться, почав закриватись в собі, ми зараз будемо звертатись до психологів, вибачте, не можу говорити (плаче)".

Альона, мама Сергія

"Спочатку не хотіла в це вірити. Ну, як є. Каже – не чіпав, винен, що там перебував. Він навпаки всіх тварин ніс додому, рятували, і без хвостів, і без лап. В нас є і коти, і морська свинка, і собака, в нього ніколи не було жорстокості. Спілкуємося, питаю, чому? Не знаю чому, каже".

З підлітками працює психологиня

"Все йде на мою думку з сім’ї, – говорить психологиня Інна Дем’яненко. – Десь недодивились батьки, десь недовиховали. Коли ми говорили про півня, вони посміхались. Вони до цього серйозно не відносились. Хотіли погратися, як вони кажуть. Як дитина хоче просто подивитись на метелика, якому відірвуть крильця, чи мурасі відірвуть лапку. От такий інтерес у них виник стосовно цього птаха. Це перші кроки садизму. Діти у 14 років вже усвідомлюють те, що вони роблять".

Начальниця відділу освіти селищної ради Наталія Кравченко говорить, дітям у позаурочний час пропонують гуртки.

"Це бездоглядність дітей. В громаді велика кількість гуртків, якщо є це бажання. Чому діти були бездоглядні на тому стадіоні і батьки навіть не поцікавились, де моя дитина перебуває в позаурочний час ? Передусім батьки сьогодні мають перепросити в публіки, що це відео попало на загал".

Які наслідки чекають на дітей та їх батьків

Родини підлітків на рік взяли на облік, сказала директорка центру соцслужб сільради Валентина Фірсова. Тепер її працівники мають оцінювати та контролювати процес виховання дітей. Раніше ці сім'ї на обліку не стояли.

"Нормальні сім'ї. Одна сім'я опікунів, друга виховує свою дитину, третя – той, що знімав їх, то він приїхав у 2019 році з Росії".

У соцслужбі батькам рекомендували звернутись до психолога.

Поліція відкрила кримінальне провадження, сказав заступник начальника райвідділу поліції Віталій Сторчак. Санкція статті за жорстоке поводження з тваринами передбачає позбавлення волі терміном від п'яти до восьми років, проте її можуть застосувати лише з 16 років. В разі доведення вини дітей, можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру. Також батьки можуть нести адміністративну відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Відповідальність дітей і батьків визначать після завершення слідства.