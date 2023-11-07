НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Ендопротезування на Львівщині: де та як можна безкоштовно замінити суглоб
МЕДИЦИНАРегіони

Ендопротезування на Львівщині: де та як можна безкоштовно замінити суглоб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ендопротезування на Львівщині: де та як можна безкоштовно замінити суглоб
Суспільне Львів

На Львівщині тільки один медичний заклад проводить безкоштовне ендопротезування. Це Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи.

Як розповіла під час брифінгу т.в.о. директора обласного департаменту охорони здоров’я Наталія Літвінська, разом з ендопротезамиЕндопротезування – це процедура, яка передбачає заміну пошкодженого або хворого суглоба на штучний. надходять і набори для проведення оперативних втручань.

"В міру того як державою будуть закуплятися інструменти для інших закладів охорони здоров’я, ці заклади будуть включатися у маршрутизацію пацієнтів з безкоштовного ендопротезування", – говорить вона.

Наталія Літвінська наголосила, що кожен пацієнт має право обирати чи протезуватися тими протезами, які закуповує держава, чи обирати інші. Проте, за її словами, пацієнти повинні знати, якщо вони протезуються за власні кошти, то їм грошей ніхто не поверне.

"Кожен пацієнт, який сьогодні приступає до протезування, повинен бути проінформованим, що йому може бути проведене безкоштовне ендопротезування. А також, якщо він хоче протезуватися іншим видом протеза за власні кошти, то в державі відсутній механізм відшкодування коштів за проведене ендопротезування", – зазначила т.в.о. директора обласного департаменту охорони здоров’я.

Генеральний директор Львівського обласного госпіталю ветеранів війн і репресованих ім. Ю. Липи Максим Прикупенко додає, що ендопротезування у госпіталі проводиться з 1993 року. Фахівці навчалися у провідних клініках Польщі та Німеччині.

"З 1993 року проведено понад 5 тисяч таких оперативних втручань. Щороку проводиться понад 350 ендопротезувань. Зараз у нас у клініці є 305 ендопротезів. І на наступний рік ми замовили, за кошти з державного бюджету, ще сто ендопротезів", – говорить він.

За словами завідувача відділення артрології нейрохірургії обласного госпіталю ветеранів війн і репресованих ім. Ю. Липи Андрія Підлісецького, потрапити на лікування може будь-який мешканець Львівської області зі скеруванням від сімейного лікаря.

"Зараз ми маємо більше кульшових суглобів, в меншій кількості – колінні суглоби", – каже лікар.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
На Кіровоградщині побільшало хворих на коронавірус. Чи є в регіоні вакцина
На Кіровоградщині побільшало хворих на коронавірус. Чи є в регіоні вакцина
Три корпуси Одеського онкодиспансеру повернули у власність медзакладу
Три корпуси Одеського онкодиспансеру повернули у власність медзакладу
Немовля народилося мертвим: у Кам'янці-Подільському породілля звинувачує у недбалості лікарів
Немовля народилося мертвим: у Кам'янці-Подільському породілля звинувачує у недбалості лікарів
В одній зі шкіл Тернопільщини навчатимуться дистанційно через випадок гепатиту А у громаді
В одній зі шкіл Тернопільщини навчатимуться дистанційно через випадок гепатиту А у громаді
На початок