Ендопротезування на Львівщині: де та як можна безкоштовно замінити суглоб

На Львівщині тільки один медичний заклад проводить безкоштовне ендопротезування. Це Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи.

Як розповіла під час брифінгу т.в.о. директора обласного департаменту охорони здоров’я Наталія Літвінська, разом з ендопротезами надходять і набори для проведення оперативних втручань.

"В міру того як державою будуть закуплятися інструменти для інших закладів охорони здоров’я, ці заклади будуть включатися у маршрутизацію пацієнтів з безкоштовного ендопротезування", – говорить вона.

Наталія Літвінська наголосила, що кожен пацієнт має право обирати чи протезуватися тими протезами, які закуповує держава, чи обирати інші. Проте, за її словами, пацієнти повинні знати, якщо вони протезуються за власні кошти, то їм грошей ніхто не поверне.

"Кожен пацієнт, який сьогодні приступає до протезування, повинен бути проінформованим, що йому може бути проведене безкоштовне ендопротезування. А також, якщо він хоче протезуватися іншим видом протеза за власні кошти, то в державі відсутній механізм відшкодування коштів за проведене ендопротезування", – зазначила т.в.о. директора обласного департаменту охорони здоров’я.

Генеральний директор Львівського обласного госпіталю ветеранів війн і репресованих ім. Ю. Липи Максим Прикупенко додає, що ендопротезування у госпіталі проводиться з 1993 року. Фахівці навчалися у провідних клініках Польщі та Німеччині.

"З 1993 року проведено понад 5 тисяч таких оперативних втручань. Щороку проводиться понад 350 ендопротезувань. Зараз у нас у клініці є 305 ендопротезів. І на наступний рік ми замовили, за кошти з державного бюджету, ще сто ендопротезів", – говорить він.

За словами завідувача відділення артрології нейрохірургії обласного госпіталю ветеранів війн і репресованих ім. Ю. Липи Андрія Підлісецького, потрапити на лікування може будь-який мешканець Львівської області зі скеруванням від сімейного лікаря.

"Зараз ми маємо більше кульшових суглобів, в меншій кількості – колінні суглоби", – каже лікар.