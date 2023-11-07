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За тиждень на Дніпропетровщині на ГРВІ та COVID-19 захворіли понад 9600 людей
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За тиждень на Дніпропетровщині на ГРВІ та COVID-19 захворіли понад 9600 людей

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За тиждень на Дніпропетровщині на ГРВІ та COVID-19 захворіли понад 9600 людей
Фото: Суспільне Дніпро

За тиждень, з 30 жовтня по 5 листопада, на Дніпропетровщині на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), включно із COVID-19, захворіли 9653 людини, із них 3444 — діти віком до 17 років.

Про це повідомляється на сайті обласного лабораторного центру МОЗ України.

За даними лабцентру, за тиждень по області госпіталізовано 415 хворих на ГРВІ, з них 189 дітей. Кількість пацієнтів, які захворіли на COVID-19, становить 1446 людей, з них 175 дітей. У порівнянні із попереднім тижнем захворюваність на коронавірус зросла на 8,6% (був 1331 випадок).

У медзакладах області на стаціонарному лікуванні перебував 191 хворий на COVID-19, одна людина була госпіталізована до відділення реанімації. Зареєстровано п`ять летальних випадків від COVID-19 серед осіб похилого віку, які мали супутні захворювання та не були щеплені.

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