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На Івано-Франківщині не змінюватимуть тривалість комендантської години — Рада оборони області
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На Івано-Франківщині не змінюватимуть тривалість комендантської години — Рада оборони області

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На Івано-Франківщині не змінюватимуть тривалість комендантської години — Рада оборони області
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Тривалість комендантської години на Івано-Франківщині не змінюватимуть. Відповідне рішення ухвалили 7 листопада на засіданні Ради оборони області.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Як йдеться у дописі, аби вирішити, чи змінювати тривалість комендантської години, упродовж тижня у Telegram-каналі голови ОВА проводили опитування. У ньому взяли участь 7107 людей. 76% проголосували проти.

"У коментарях до публікацій щодо зміни часу здебільшого люди висловлювалися проти збільшення тривалості комендантської години. З огляду на це вона на Прикарпатті й надалі триватиме з 24:00 до 5:00", — пише Онищук.

Раніше Суспільне повідомляло, що працівники головного управління Нацполіції в області пропонували збільшити тривалість обмеження щодо перебування на вулиці у нічний час.

Що відомо про комендантську годину на Франківщині

Комендантську годину на території Івано-Франківської області запровадили 25 лютого. Вона тривала з 22:00 до 7:00.

Тривалість комендантської години в області востаннє змінювали 29 березня 2023 року.

З 11 квітня комендантська година на території області тривала з 22:00 до 6:00. 10 травня її тривалість скоротили ще на годину — з 23:00 до 5:00.

В Івано-Франківській області на період новорічних та різдвяних свят тривалість комендантського часу скоротили на одну годину.

Востаннє в області тривалість комендантської години змінювали 29 березня 2023 року.

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