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На Чернігівщині попрощалися з військовим ЗСУ Романом Довгалем
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На Чернігівщині попрощалися з військовим ЗСУ Романом Довгалем

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На Чернігівщині попрощалися з військовим ЗСУ Романом Довгалем
ФОТО: Суспільне Чернігів

На Чернігівщині попрощалися з солдатом Романом Довгалем, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Солдат Роман Довгаль народився 11 січня 1976 року в Борзні. Закінчив Борзнянську загальноосвітню школу, навчався в Глухівському ПТУ на слюсаря.

Проходив строкову військову службу в Києві, там останні роки працював водієм у столиці.

На Чернігівщині попрощалися з військовим ЗСУ Романом Довгалем
Прощання з солдатом Романом Довгалем. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Під час повномасштабної війни став до лав Захисників України. Служив у складі одного з підрозділів військової частини А4699, був навідником механізованого відділення.

Загинув 29 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Попрощалися та поховали військового на кладовищі у Борзні.

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