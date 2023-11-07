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До 15 років засудили чоловіка, який допомагав коригувати ракетні удари РФ по Запоріжжю
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До 15 років засудили чоловіка, який допомагав коригувати ракетні удари РФ по Запоріжжю

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Коригувальник ракетних ударів по Запоріжжю
Жовтневий районний суд Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Жовтневий районний суд засудив жителя Запоріжжя, який допомагав коригував ракетні удари армії РФ по військовій та критичній інфраструктурі міста. Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (пособництво державі-агресору). Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього, належному йому на праві власності, майна.

Про це сьогодні, 7 листопада, повідомили в пресслужбі Жовтневого районного суду.

Навесні 2023 року житель Запоріжжя погодився співпрацювати зі спецслужбами РФ та передавав співробітникам ФСБ місця дислокації військовослужбовців та військової техніки ЗСУ, блок-постів та засобів РЕБ:

"Фотографував та збирав інформацію про організацію охорони різних об’єктів, серед яких ангари Запорізького суднобудівного-судноремонтного заводу у Кривій бухті. Після ракетних обстрілів міста, збирав та передавав співробітникам ФСБ РФ інформацію щодо руйнувань та точних місць уражень території заводу та інших об’єктів".

Чоловік не визнав свою вину. Пояснив, що передаючи інформацію про місцезнаходження військовослужбовців та військової техніки ЗСУ особі, яка належить до протилежної сторони збройного конфлікту, він відводив ракетні удари від міста Запоріжжя.

Проте, не заперечував, що за вказані послуги отримував винагороду.

Прокурори довели вчинення обвинуваченим державної зради, а саме надання представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Справа розглядалася колегією суддів, один з яких виклав окрему думку щодо необхідності призначити обвинуваченому довічне позбавлення волі.

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