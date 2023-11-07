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Навчальний проєкт "Безпека понад усе" для старшокласників стартував на Івано-Франківщині
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Навчальний проєкт "Безпека понад усе" для старшокласників стартував на Івано-Франківщині

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На Івано-Франківщині стартував навчальний проєкт "Безпека понад усе" серед учнів 9-11 класів. Старшокласників навчають правил поводження з вибухонебезпечними предметами та альпіністським спорядженням, ознайомлюють зі службовими собаками та вчать надавати домедичну допомогу.

Проєкт "Безпека понад усе" стартував на Івано-Франківщині
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Про це кореспондентці Суспільного розповіла речниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович.

"Зараз ми працюємо зі старшокласниками — локації, теорії, практика — саме для них. Це — те, що вони при потребі зможуть застосувати в житті", — каже Христина Перцович.

Перцович Христина розповідає про проєкт "Безпека понад усе"
Речниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Христина Перцович. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

З її слів, навчально-виїзний проєкт для старшокласників триватиме до кінця тижня.

Які є типи вогнегасників та як безпечно і швидко загасити пожежу, старшокласникам Івано-Франківського ліцею № 7 розповіли та продемонстрували надзвичайники. Фельдшерка-рятувальниця Євгенія Мордань розповіла, як правильно робити непрямий масаж серця.

Навчальний проєкт "Безпека понад усе" для старшокласників
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Як користуватися металошукачем і що робити, коли натрапили на вибухонебезпечний предмет, пояснив учням начальник відділення механізованого розмінування Тарас Патроняк.

"Завдяки цьому курсу я дізналася, які є вибухонебезпечні предмети і як їх можна обійти", — ділиться враженнями учениця Івано-Франківського ліцею № 7 Карина Мацьків.

Навчальний проєкт "Безпека понад усе" на Івано-Франківщині
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Як швидко та безпечно евакуювати пораненого із висоти 50 м, навчитися орієнтуватися на місцевості та керувати дронами, учням розповів рятувальник гірської пошуково-рятувальної частини Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Роман Братчук.

Проєкт "Безпека понад усе" організували ДСНС для старшокласників Івано-Франківщини
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Діти — у захваті. Для них це, можливо, й не нова інформація — зараз в мережі є багато відео про те, як працювати з безпілотниками. Але коли учні бачили, як працюють безпілотники на власні очі, вони були у захваті", — каже Роман Братчук.

Вчителька ліцею № 7 Світлана Галанджій каже: усе, що школярам розповідають на уроках з безпеки життєдіяльності, надзвичайники демонструють на практиці.

Навчальний проєкт ДСНС організували для старшокласників
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Одне — коли ти розповідаєш теорію дітям на уроці, інше — коли вони побачили це на практиці. Таке їм більше запам'ятовується, більш цікаво. Кожна дитина хоче спробувати", — говорить Світлана Галанджій.

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