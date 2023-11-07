Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області оголосила тендер на ремонт дев’ятиповерхового будинку в Сергіївці, який був зруйнований внаслідок ракетного удару РФ у липні 2022 року. Вартість робіт оцінили в 75 мільйонів гривень.
Відповідне оголошення 7 листопада опублікували на платформі публічних закупівель Prozorro.
Це повторний тендер на ремонт будинку. Аналогічний Служба відновлення провела у жовтні, але торги скасували. Причиною зазначили "відсутність пропозицій": на аукціон прийшла лише одна компанія, однак її пропозицію після розгляду документів відхилили. У Службі відновлення зазначили, що тендерна документація не відповідала вимогам.
"За проєктом передбачена комплексна відбудова будівлі, з виконанням зовнішнього та внутрішнього оздоблення, влаштуванням всіх основних комунікацій та підключення їх до мережі", — повідомили в Службі відновлення.
Аукціон відбудеться 16 листопада. Виконати всі роботи мають до 31 грудня 2024.
Влітку жителі зруйнованої дев'ятиповерхівки розповіли Суспільному, що вже рік не можуть повернутись до власних квартир. У вересні голова Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв'ю Суспільному повідомив, що діяльність попереднього підрядника розслідують правоохоронці, а відбудовою опікуватиметься Міністерство відновлення.
Що відомо про будинок у Сергіївці
- 1 липня 2022 року о 0:20 росіяни завдали ракетних ударів по дев'ятиповерхівці та базах відпочинку у курортному місті Сергіївка Одеської області. За даними ОК "Південь", три ракети Х-22 випустили із літака ТУ-22 з напрямку Чорного моря.
- У багатоповерхівці, в яку влучила російська ракета, загинули 16 мешканців, 38 отримали поранення, з них п'ятеро – діти віком від 3 до 17 років. Вдалося врятувати 7 людей. Ще одна жінка від отриманих травм загинула у лікарні.
- У вересні 2022 року селищний голова Анатолій Чередниченко повідомив, що повністю відновити будинок до зими не встигнуть, адже основне фінансування ремонтних робіт повинні були отримати не раніше, ніж за місяць.
- 12 березня 2023 року частково зруйнований будинок відвідав тодішній голова ОВА Максим Марченко. Він тоді зазначив, що обсяг виконаних робіт мізерний, а на будмайданчику панує безлад.
- У грудні 2022 року на капітальний ремонт будинку у Сергіївці виділили понад 10 млн гривень. Роботи планувалось завершити у травні 2023 року.
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