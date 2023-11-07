Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області оголосила тендер на ремонт дев’ятиповерхового будинку в Сергіївці, який був зруйнований внаслідок ракетного удару РФ у липні 2022 року. Вартість робіт оцінили в 75 мільйонів гривень.

Відповідне оголошення 7 листопада опублікували на платформі публічних закупівель Prozorro.

Це повторний тендер на ремонт будинку. Аналогічний Служба відновлення провела у жовтні, але торги скасували. Причиною зазначили "відсутність пропозицій": на аукціон прийшла лише одна компанія, однак її пропозицію після розгляду документів відхилили. У Службі відновлення зазначили, що тендерна документація не відповідала вимогам.

"За проєктом передбачена комплексна відбудова будівлі, з виконанням зовнішнього та внутрішнього оздоблення, влаштуванням всіх основних комунікацій та підключення їх до мережі", — повідомили в Службі відновлення.

Аукціон відбудеться 16 листопада. Виконати всі роботи мають до 31 грудня 2024.

Влітку жителі зруйнованої дев'ятиповерхівки розповіли Суспільному, що вже рік не можуть повернутись до власних квартир. У вересні голова Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв'ю Суспільному повідомив, що діяльність попереднього підрядника розслідують правоохоронці, а відбудовою опікуватиметься Міністерство відновлення.

Що відомо про будинок у Сергіївці

1 липня 2022 року о 0:20 росіяни завдали ракетних ударів по дев'ятиповерхівці та базах відпочинку у курортному місті Сергіївка Одеської області. За даними ОК "Південь", три ракети Х-22 випустили із літака ТУ-22 з напрямку Чорного моря.

У багатоповерхівці, в яку влучила російська ракета, загинули 16 мешканців, 38 отримали поранення, з них п'ятеро – діти віком від 3 до 17 років. Вдалося врятувати 7 людей. Ще одна жінка від отриманих травм загинула у лікарні.

У вересні 2022 року селищний голова Анатолій Чередниченко повідомив, що повністю відновити будинок до зими не встигнуть, адже основне фінансування ремонтних робіт повинні були отримати не раніше, ніж за місяць.

12 березня 2023 року частково зруйнований будинок відвідав тодішній голова ОВА Максим Марченко. Він тоді зазначив, що обсяг виконаних робіт мізерний, а на будмайданчику панує безлад.

У грудні 2022 року на капітальний ремонт будинку у Сергіївці виділили понад 10 млн гривень. Роботи планувалось завершити у травні 2023 року.

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