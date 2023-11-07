Переселенка з Херсонщини Світлана після повномасштабного вторгнення переїхала до Житомира. Упродовж чотирьох місяців вона брала участь у програмі "Школа підтримки малого та середнього бізнесу" і, завершивши її, отримала грант у розмірі півтори тисячі євро. Ці кошти планує вкласти в розвиток власного бізнесу.

Кореспондентам Суспільного підприємиця Світлана розповіла, що за освітою вона фармацевтка, раніше працювала в аптеці, а потім у б'юті-сфері.

"Я не знала, як все розпочати, але вирішила продовжувати в цьому напрямку. І, знаєте, я ризикнула на пів мільйона, щоб придбати свій апарат. Це була велика сума, я зібрала гроші від всіх своїх родичів. Кожна кредитка була в нуль, але я купила апарат, і виявилось, що це було недаремно", — говорить Світлана.

Житомир, 4 листопада 2023 року. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

Світлана розповіла, що отримані кошти інвестує в новий апарат для видалення судинної сітки та папілом. За її словами, багато жінок стикаються з такими проблемами, і вона має намір їх вирішити.

Переселенка з Херсонщини Світлана. Житомир, 4 листопада 2023 року. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

Керівник школи "Школи підтримки малого та середнього бізнесу" Сергій Трохимишин каже, що Світлана одна з шести слухачів, які четвертого листопада виграли грант та отримали гроші на розвиток власної справи. Він додав, що зі 150 претендентів обрали лише 50 учасників до другого навчального потоку, які представляли різні регіони — Малин, Бердичів, Хорошів, Троянів, Брусилів, Коростень та Житомир.

Житомир, 4 листопада 2023 року. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

"Серед учасників проєкту були люди з ВПО, колишні військові, діючі підприємці, а також підприємці-початківці, які тільки розпочинали свій бізнесовий шлях. Всього було видано шість грантів на суму дев'ять тисяч євро, а також ще один грант на півтори тисячі євро в якості бонусу", — сказав Сергій Трохимишин.

Сергій Трохимишин. Житомир, 4 листопада 2023 року. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

"Зараз завершується друга частина проєкту з надання підтримки молодим та починаючим підприємцям. Наша організація рада фінансувати цей проєкт, включаючи виділення грантів для початківців підприємців у розмірі десять з половиною тисяч євро. Ми вдячні за те, що ці кошти були вкладені в розвиток їхньої освіти, і побачили вже величезні результати", — говорить представниця Естонської неурядової організації "МОНДО" Марія Гуляєва.

Марія Гуляєва. Житомир, 4 листопада 2023 року. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

Координаторка "Школи підтримки малого та середнього бізнесу" Олена Вижак розповіла, що бачить прогрес учасників курсу від моменту співбесіди до презентації бізнес-плану.

"Найскладніше у роботі з дорослими, сформованими особистостями — це допомогти їм побачити більш широкі перспективи. Наскільки велику роботу вони вже виконали і який шлях пройдений. Вони розширили свої знання, як у веденні бізнесу, так і у розвитку особистісних навичок і бачень", — каже Олена Вижак.

Олена Вижак. Житомир, 4 листопада 2023 року. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

Сергій Трохимиши проінформував, що незабаром оголосять новий набір для участі у грантовій програмі.

Житомир, 4 листопада 2023 року. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

Житомир, 4 листопада 2023 року. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

Житомир, 4 листопада 2023 року. Фото: Тетяна Дукач для Суспільне Житомир

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