Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 7 листопада про санкції проти дев'яти компаній, пов'язаних з російським олігархом Михайлом Фрідманом та його партнерами.

Відповідний указ №739/2023 оприлюднили на сайті глави держави.

Як зазначається, ініціатором обмежень виступила Служба безпеки України.

Відтак, під санкції РНБО на 10 років потрапили:

Sogeral Foundation;

Haberfield Limited;

Slavisilla Holdings Limited;

Dendar Investment Fund Limited.

Водночас Рада нацбезпеки запровадила обмеження на 2 роки проти:

Alfa Finance Holdings Limited;

Erasmony Limited;

Rissa Investments Limited;

International Distribution Systems Limited;

CTF Holdings S.A.

Санкції передбачають:

блокування активів;

запобігання виведенню капіталу з України;

заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.

СБУ оголосила підозру Фрідману

У вересні СБУ оголосила Фрідману підозру за фінансування агресії РФ проти України. Наразі олігарх переховується за кордоном.

Тривають комплексні заходи для притягнення Фрідмана до відповідальності. Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.