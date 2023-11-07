На Сумщині повідомили про підозру директору комунального підприємства Конотопської міської ради. Його підозрюють у розтраті 7,7 млн грн бюджетних грошей.

Про це йдеться на сайті прокуратури.

За даними слідства, у 2022 році директор комунального підприємства уклав договори на закупівлю твердопаливних котлів із підприємством, яким фактично керує його син. Це відбулося з порушенням проведення тендерної процедури.

Далі, згідно з умовами договору, підприємству з бюджету перерахували близько 15 млн грн. Втім наразі один із твердопаливних котлів "Теплогенератор модульний", вартістю 3, 9 млн грн, не доставлений. Інші ж котли придбані за значно завищеною ціною, йдеться у повідомленні прокуратури.

Фото СБУ

Експертиза встановила, що збитки підтверджуються документально – на загальну суму 7, 7 млн грн. Стосовно фактичного та юридичного керівництва підприємства триває слідство, додали в прокуратурі.

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