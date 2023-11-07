"Гід по грантах". Підприємців Бучі навчатимуть писати конкурсний проєкт

У Бучі на Київщині проведуть безоплатний інтенсив для підприємців з написання грантових проєктів для власної справи.
Про це повідомляє Бучанська міська рада.
У бучанському центрі підтримки підприємців "Дія.Бізнес" стартує інтенсив "Гід по грантах" у межах програми міжнародної співпраці з "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП".
Зазначається, що навчання підійде для представників зареєстрованого мікро-, малого та середнього бізнесу. Під час інтенсиву заплановані:
- Лекції та практичне пропрацювання заповнення грантової заявки;
- індивідуальні консультації з експертами з обраного гранту;
- коучингові сесії на підвищення мотивації та постановки цілей;
- майстер-класи з написання грантової заявки та пітчингу проєкту.
Формат буде комбінований: онлайн та офлайн. Зареєструватись можна до 17 листопада.