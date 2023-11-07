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"Гід по грантах". Підприємців Бучі навчатимуть писати конкурсний проєкт
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"Гід по грантах". Підприємців Бучі навчатимуть писати конкурсний проєкт

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У Бучі на Київщині проведуть безоплатний інтенсив для підприємців з написання грантових проєктів для власної справи.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

У бучанському центрі підтримки підприємців "Дія.Бізнес" стартує інтенсив "Гід по грантах" у межах програми міжнародної співпраці з "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП".

Зазначається, що навчання підійде для представників зареєстрованого мікро-, малого та середнього бізнесу. Під час інтенсиву заплановані:

  • Лекції та практичне пропрацювання заповнення грантової заявки;
  • індивідуальні консультації з експертами з обраного гранту;
  • коучингові сесії на підвищення мотивації та постановки цілей;
  • майстер-класи з написання грантової заявки та пітчингу проєкту.

Формат буде комбінований: онлайн та офлайн. Зареєструватись можна до 17 листопада.

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