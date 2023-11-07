7 листопада у Семінарійському костелі Святого Йоана з Дуклі у Житомирі попрощалися з 23-річним захисником Даниїлом Сичовим, який загинув 12 вересня 2023 року на сході України.

Даниїл Сичов народився у Маріуполі, пізніше переїхав у Боярку на Київщині, де закінчив школу.

Повернувшись у Маріуполь, Даниїл вступив до університету. Після закінчення вишу працював баристою і мріяв відкрити власну кав'ярню. Батько загиблого захисника працював на "Азовсталі", куди працевлаштувався і Даниїл перед початком повномасштабного вторгнення.

"Даниїл застав звістку про початок війни на робочому місці. І під ранок, прибігши додому, почав благати свою матусю, щоб вона терміново виїхала з Маріуполя до Житомира. І мама послухала сина. А сам він, 22-річний, не поїхав із мамою, а став на захист свого рідного міста. Став на захист свого Маріуполя", — розповіла директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко.

Ольга Юрченко. Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільне Житомир

Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільне Житомир

Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільне Житомир

Після того, як Даниїл вибрався з Маріуполя, він приїхав до Запоріжжя і став до лав Збройних сил України. Воїн мав позивний "Бронік".

"Ми дуже хвилювалися за цю дитину. В останньому бою, коли побратим його впав, він захищав його, вкрив, а сам загинув. Ми дуже співчуваємо рідним", — розповіла знайома загиблого Даниїла Раїса.

Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільне Житомир

Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільне Житомир

Раїса. Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільне Житомир

Знайомий загиблого захисника Владислав з Боярки зауважив, що Даниїл вчинив подвиг і є взірцем для всіх.

Владислав. Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільне Житомир

Житомир, 7 листопада 2023 року. Фото: Надія Назарук для Суспільне Житомир

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