Амбасадор UNITED 24 Еліна Світоліна перевірила процес відбудови Ірпеня

Українська тенісистка Еліна Світоліна відвідала Ірпінь на Київщині. Вона входить до числа амбасадорів UNITED 24, міжнародної платформи, за допомогою якої організовують благодійні збори на допомогу Україні.

Про це повідомив у Telegram перший заступник міського голови Андрій Кравчук.

Зазначається, що Еліна Світоліна вже приїжджала до Ірпеня у лютому. Вона, зокрема, побачила пошкодження будинку по вулиці Київська, 53 ЖК "Мюнхаузен" та поспілкуватися з його мешканцями.

Перший заступник міського голови поінформував, що на початку повномасштабного вторгнення ЖК "Мюнхаузен" зазнав суттєвих пошкоджень через бойові дії. Зокрема, із 131 квартири 37 — згоріли вщент. До війни у будинку мешкало 390 ірпінчан, з них близько 90 дітей.

Відновлення будинку по вулиці Київська, 53 в Ірпені. Фото: Андрій Кравчук/Telegram

"Усього для відновлення будинку було зібрано 127 тисяч доларів, 20 тисяч із яких пожертвувала сама Еліна Світоліна, а ще 80 тисяч доларів виділила заснована в Україні компанія "Grammarly". До збору долучилися благодійники з різних куточків світу",— каже Кравченко.

За його словами, із липня тут тривають активні будівельні роботи. Завершити відновлення будинку заплановано на травень 2024 року.

Що відомо про платформу UNITED24

17 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про підтримку ініціативи заснування національного бренду UNITED24. Мета — об'єднання зусиль міжнародних партнерів щодо підтримки України в захисті незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, а також у повоєнному відновленні.

Амбасадорами UNITED24 стали футболіст Андрій Шевченко, актор Лієв Шрайбер, директор Balenciaga Демна Гвасалія, члени американського рок-гурту Imagine Dragons, боксер Олександр Усик, американський астронавт Скотт Келлі, українська тенісистка Еліна Світоліна, історик Тімоті Снайдер та інші.

Українці та іноземці уже пожертвували понад 510 мільйонів гривень на безпілотники для Збройних сил України через платформу UNITED24. На ці гроші Україна придбала перший рятувальний гелікоптер.

У серпні минулого року до платформи долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 млрд грн.

Спостерігати за процесом відновлення 18 багатоквартирних будинків на Київщині, які були пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії і на відбудову яких збирає платформа UNITED24, можна на інтерактивній карті.

Що відомо про відновлення Ірпеня після військової агресії РФ

Завдяки зусиллям місцевої влади, активістів та благодійників в Ірпені на Київщині відбудували найвищий житловий будинок — 18-поверхівку "Титан" житлового комплексу "Синергія 2+". Додому змогли повернутися більше 1000 мешканців. "Титан" постраждав від російських обстрілів навесні 2022 року.

За кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії у місті відновлюють багатоквартирний будинок по вул. Котляревського, 52-А. Будівля, де мешкають понад 300 людей, була пошкоджена на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Триває і комплексне відновлення пошкоджених війною приватних будинків біля ЖК "Ірпінські Липки". Зокрема, це будинки на перетині вулиці Багірова та Гостомельського шосе.

За кошти, зібрані на платформі UNITED24, відбудують 18 житлових будинків у 5 населених пунктах — Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила.

У березні Ірпінь відвідала місія ЄС, щоб перевірити відбудову житлових об'єктів за програмою "Віднови ДІМ", кошти на яку виділив Євросоюз.

Протягом 2022 року у місті повністю відновили 308 багатоповерхових і 120 приватних будинків, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

Під час бойових дій навесні 2022 року Ірпінь був зруйнований на 75 відсотків. Понад 10 тисяч людей залишилися без житла. Непридатними для проживання визнали 37 багатоквартирних будинків.