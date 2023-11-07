В Ужгороді 9 листопада прощатимуться із загиблим захисником Сергієм Кузнєвим

В Ужгороді на площі Народній 9 листопада прощатимуться із закарпатським військовим Сергієм Кузнєвим, який загинув 3 листопада внаслідок ракетного удару РФ по скупченню військ у населеному пункті Запорізької області.

Про це повідомляє на своїй Facebook-сторінці дочка загиблого військового Анна Кузнєва.

Чин похорону розпочнеться о 13:00 на площі Народній біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Сергій Кузнєв був ветераном АТО, співробітником Міністерства у справах ветеранів України. Впродовж 1998-2007 років він проходив військову службу у лавах Збройних сил України у гірськопіхотному батальйоні. Після звільнення у запас заснував власну справу, яку довелося закрити та поїхати на східний фронт нашої держави, оскільки у 2014 р. почалася збройна агресія РФ проти України. Учасник боїв під Дебальцевим, — повідомили в Міністерстві ветеранів.

Після демобілізації долучився до команди Міністерства у справах ветеранів України. Пріоритетним завданням для себе ставив надання допомоги побратимам та родинам загиблих воїнів.

Вічна та світла пам'ять Герою!

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