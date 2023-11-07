Львівська міськрада готує ухвалу про надання геріатричному пансіонату дозволу на розроблення проєкту нового землеустрою. Мова йде про територію площею 14 гектарів, зокрема і понад два гектари, які є у спірній власності. За документами на цій земельній ділянці є будівля площею 56,8 кв. м, яка зареєстрована за громадською організацією. Фактично там нічого немає.

Про це повідомив Суспільному заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач. За його словами, у 2009 році за розпорядженням голови ОДА було ухвалене рішення передати благодійному фонду "Діяльне милосердя" 2,4 га із загальної площі земельної ділянки геріатричного пансіонату.

"Наша позиція є чітка і зрозуміла, що ця ділянка, яка є комунальною власністю і формально знаходиться в користуванні цього благодійного фонду, вона може використовуватися виключно в потребах геріатричного центру. Тому ми спільними зусиллями – це є спільна позиція і міста, і області — будемо вчиняти всі можливі юридичні заходи для того, щоби в повному обсязі врегулювати це питання і закріпити землю за геріатричним", — розповідає Любомир Зубач.

За словами керівниці Львівського геріатричного пансіонату Етері Пасеки, у Львівському геріатричному пансіонаті проживає майже 300 мешканців, з них 45 – переселенці.

"В нас є плани – це буде реабілітаційний центр для наших же людей з інвалідністю. Зрештою наші хлопці теж воюють, і їм треба буде кудись повертатися, і реабілітація, і все решта. Будемо всі разом робити", — каже Етері Пасека.

Суспільне намагалося дізнатись позицію представників громадської організації "Діяльне милосердя". Кореспонденти телефонували за номерами, які є у відкритих джерелах, проте поспілкуватися з представниками ГО не вдалося.