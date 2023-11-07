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Воює за двох: черкащанин отримав "Золотий Хрест" від Залужного
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Воює за двох: черкащанин отримав "Золотий Хрест" від Залужного

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Воює за двох: черкащанин отримав &quot;Золотий Хрест&quot; від Залужного
Канівська міська рада

Дмитро Жадан з Канева отримав "Золотий Хрест" від головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Дмитро Жадан на позивний "Адвокат" пішов на війну добровольцем, повідомили у Канівській міській раді.

"24 лютого перше що зробив – зателефонував дружині та запитав чи вони з дітьми залишаються на місці. Був якийсь астрал, цілковите нерозуміння подальших дій. Плакав, читаючи новини. Наступного дня все дуже швидко вирішилося, після повідомлення про можливий обстріл міста. Вистачило години, щоб збігати за речами, паспортом, записатися до лав ТрО та прибути для облаштування блокпостів. Мені доручили займатися організаційно-макулатурною роботою. Я не чергував на блокпостах. Не робив коктейлі Молотова", – розповів Дмитро Жадан.

До початку повномасштабного вторгнення Дмитро Жадан кілька років працював управителем торгової мережі одного з найбільших українських ритейлерів у Каневі, юристом приватного підприємства "Кобра" та помічником адвоката.

Черкащанин отримав "Золотий Хрест" від Залужного
Канівська міська рада

У вересні 2022 року Дмитро став до лав одного з підрозділів 77 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Війна стала роботою. І ми просто її виконуємо. Кожен як може і як вміє. Хтось ризикує життям, а хтось просто не заважає. Але всі працюють на один єдиний спільний результат. З кожним пострілом ми стаємо на крок ближче. Ближче до іншого життя. До мирного, вільного і незалежного на нашій землі", – зазначив військовий.

Дмитро на плечі носить шеврон 95 бригади. Там ніс службу його 28-річний брат Олександр, який у січні 2023 року загинув. Тому зараз Дмитро боронить країну за двох — і за себе, і за брата.

"Якось зовсім не хочеться пояснювати, що мені доводиться воювати за двох, тому часто я просто посміхаюся і кажу, що люблю цю бригаду", — пояснив він.

"Я не хочу, щоб над домівкою моїх дітей літали ракети. Я не хочу, щоб кохана дівчина знаходилася за кордоном, вивчаючи чужу мову для забезпечення елементарного існування. Не хочу, щоб батьки ховали своїх дітей. Я не хочу, щоб діти замість батьків отримували ордена та медалі. Тому продовжуватиму виконувати поставлені завдання, в межах своїх обов'язків та можливостей", — зазначив Дмитро Жадан.

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