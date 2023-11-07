НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

До укриття збираються, коли чують кодове слово. Як у Дніпрі працюють дитсадки та скільки ще їх планують відкрити
ДИТСАДОКДІТИВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

До укриття збираються, коли чують кодове слово. Як у Дніпрі працюють дитсадки та скільки ще їх планують відкрити

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Дніпрі працюють 28 дитячих садків та 7 дошкільних підрозділів. Головна умова роботи дошкільного закладу в очному режимі — мати укриття.

Директорка одного з працюючих садочків розповіла Суспільному: працюють за скороченим графіком — чотири години на день. Сховище у закладі обладнане всім необхідним, аби діти могли перечекати повітряну тривогу. Воно розраховане на 180 людей.

"Діти спокійно себе почувають, тому що була проведена попередня підготовча робота. Першу екскурсію до сховища провели з батьками", — сказала директорка.

За словами виховательки Оксани Івченко, під час повітряних тривог в укритті продовжують навчання та ігри. Каже, перед початком роботи дитсадків колектив обговорив дії у випадку загрози ракетного удару.

У Дніпрі діти в садочках спускають в укриття, коли чують кодове слово
Вихователька Оксана Івченко. Суспільне Дніпро

"Як діти чують тривогу, то у нас є кодове слово "Парасолька". Діти збираються біля того, хто говорить це слово. Це я чи моя напарниця. Діти вдягають рюкзаки й швидко спускаються до сховища", — говорить вона.

Як у Дніпрі працюють дитсадки та скільки ще їх планують відкрити
Укриття в дитсадку. Суспільне Дніпро

Аліна привела свого 5-річного сина Єлисея до садка. Жінка розповідає, на початку повномасштабної війни разом із дитиною виїхали до Чехії. Там, каже, хлопчик ходив до садочка два тижні.

"Він не хотів туди ходити, і я хвилювалася, чи він адаптується тут. Але, як то кажуть, вдома і стіни допомагають. Звичайно, страшно, але я довіряю тим людям, яким я залишаю свою дитину", — сказала Аліна.

Хлопчик каже, повітряних тривог не боїться, а в укритті грається з друзями.

"Мені взагалі не страшно. Взагалі! Я зробив танці, це перше. Подивився "Пса Патрона", це друге, а ще зробив ігри — це третє", — говорить Єлисей.

До початку повномасштабного вторгнення до садочка ходило понад 140 дітей, зараз — 30, каже директорка Тетяна Вовк.

За даними міськради, до кінця листопада планують відкрити 47 дитсадків. З дошкільними відділеннями їх буде 54.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
&quot;Ми хочемо, щоб діти спілкувалися&quot;. На Миколаївщині вирішується питання щодо відновлення дитячого садка
"Ми хочемо, щоб діти спілкувалися". На Миколаївщині вирішується питання щодо відновлення дитячого садка
Укриття дитсадочка ремонтують у Добропіллі
У Добропільській громаді ремонтують укриття у дитсадочку
Модульні укриття у Тараканові
Перші модульні укриття на Рівненщині: де їх встановили, скільки коштують та які вони всередині
Утеплять та встановлять сонячні панелі: у Чернівцях ремонтують дитсадок №9 за 30 млн грн
Утеплять та встановлять сонячні панелі: у Чернівцях ремонтують дитсадок №9 за 30 млн грн
На початок