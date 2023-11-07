У Дніпрі працюють 28 дитячих садків та 7 дошкільних підрозділів. Головна умова роботи дошкільного закладу в очному режимі — мати укриття.

Директорка одного з працюючих садочків розповіла Суспільному: працюють за скороченим графіком — чотири години на день. Сховище у закладі обладнане всім необхідним, аби діти могли перечекати повітряну тривогу. Воно розраховане на 180 людей.

"Діти спокійно себе почувають, тому що була проведена попередня підготовча робота. Першу екскурсію до сховища провели з батьками", — сказала директорка.

За словами виховательки Оксани Івченко, під час повітряних тривог в укритті продовжують навчання та ігри. Каже, перед початком роботи дитсадків колектив обговорив дії у випадку загрози ракетного удару.

Вихователька Оксана Івченко. Суспільне Дніпро

"Як діти чують тривогу, то у нас є кодове слово "Парасолька". Діти збираються біля того, хто говорить це слово. Це я чи моя напарниця. Діти вдягають рюкзаки й швидко спускаються до сховища", — говорить вона.

Укриття в дитсадку. Суспільне Дніпро

Аліна привела свого 5-річного сина Єлисея до садка. Жінка розповідає, на початку повномасштабної війни разом із дитиною виїхали до Чехії. Там, каже, хлопчик ходив до садочка два тижні.

"Він не хотів туди ходити, і я хвилювалася, чи він адаптується тут. Але, як то кажуть, вдома і стіни допомагають. Звичайно, страшно, але я довіряю тим людям, яким я залишаю свою дитину", — сказала Аліна.

Хлопчик каже, повітряних тривог не боїться, а в укритті грається з друзями.

"Мені взагалі не страшно. Взагалі! Я зробив танці, це перше. Подивився "Пса Патрона", це друге, а ще зробив ігри — це третє", — говорить Єлисей.

До початку повномасштабного вторгнення до садочка ходило понад 140 дітей, зараз — 30, каже директорка Тетяна Вовк.

За даними міськради, до кінця листопада планують відкрити 47 дитсадків. З дошкільними відділеннями їх буде 54.

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