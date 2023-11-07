В Одесі другий день поспіль усувають наслідки російської атаки по місту у ніч з 5 на 6 листопада.

Про це 7 листопада повідомила директорка департаменту міського господарства Наталя Мостовських.

За її словами, комунальні служби привели в санітарно-технічний стан вулицю Софіївську, куди ввечері 5 листопада влучила ракета РФ. Звідти вивезли близько 90 тонн сміття. Також від уламків очистили вулицю Чернишевського та прилеглі провулки.

"Як вчора, так і сьогодні, комунальні служби та керуючі компанії допомагають мешканцям герметизувати квартири та будинки – скління, закриття віконних отворів плівкою та ОSB-плитами. Ведуться роботи на покрівлях – загалом пошкоджено близько 1000 квадратних метрів", — зазначила у своєму зверненні Наталя Мостовських.

Також вона додала, що служби "Інфоксводоканал" та "Одесагаз", КП "Одесміськсвітло" працюють на місцях. Наразі їхні співробітники вже полагодили понівечений водовід та працюють над герметизацією ушкоджених газових мереж. В Одесі продовжується обстеження квартир та складання актів для отримання допомоги з бюджету міста.

Комунальники ліквідують наслідки атаки РФ по Одесі. Фото: Одеська міська рада

Повністю зруйнованих будівель у місті немає, повідомила директорка департаменту міського господарства Наталія Мостовських. Вона уточнила, що наразі в Одесі пошкоджено 33 будинки. А саме, за даними міської ради, пошкоджень зазнали:

395 квартир,

278 вікон в житлових квартирах,

12 балконних блоків,

14 вхідних дверей,

35 вікон в парадних.

Загалом з липня 2023 року у Приморському районі від обстрілів РФ постраждало понад 1500 квартир та видано матеріальної допомоги постраждалим на 11,5 млн гривень. За добу, з 5 листопада, до оперативного штабу Приморського району звернувся 71 власник квартир, повідомив голова Приморської районної адміністрації Марат Корольов. Наразі проводяться роботи із тимчасового закриття віконних отворів плівкою, поки проводиться оформлення документів.

Що відомо про обстріл Одеси 5 листопада

Вночі 5 листопада по Одесі російська армія вдарила, імовірно, "Оніксом" та "Іскандером-М". Над Одещиною збили сили ППО 15 дронів, повідомили у Силах оборони півдня України.

Через російську атаку є серйозні пошкодження будівлі художнього музею, повідомив Суспільному міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Восьмеро людей поранені, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Троє людей з незначними пораненнями отримали допомогу на місці, п’ятьох ушпиталили. Їхній стан стабільний.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області