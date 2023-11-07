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Дали довічне. У "ДНР" засудили українського снайпера Ігоря Клещунова
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Дали довічне. У "ДНР" засудили українського снайпера Ігоря Клещунова

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Дали довічне. У &quot;ДНР&quot; засудили українського снайпера Ігоря Клещунова
Фото: скріншот з відео Слідкома РФ

7 листопада "верховний суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив до довічного ув'язнення снайпера 501 окремого батальйону морської піхоти 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ Ігоря Клещунова.

Про це повідомив Слідчий комітет Російської Федерації.

Українського військового звинуватили нібито у вбивстві чотирьох мешканців Маріуполя.

Як стверджують російські силовики, з 10 березня по 4 квітня 2022 року військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ, у тому числі снайпер Клещунов, перебували в житлових та нежитлових будівлях, розташованих у місті Маріуполі

"14 березня 2022 року Клещунов із товаришами по службі помітили трьох неозброєних чоловіків, які рухалися поблизу їхньої бойової позиції, Клещунов, виконуючи наказ командира, зробив не менше 20 пострілів з автомата. Від отриманих поранень три цивільні особи померли", — йдеться у повідомленні Слідкому РФ.

Також, за версією слідчих РФ, 30 березня 2022 року Клещунов, перебуваючи на бойовій позиції біля будинку на провулку Мисливський, побачив чоловіка та розстріляв його, від чого той помер.

Окупаційний суд визнаний Ігоря Клещунова винним у жорсткому поводженні з цивільним населенням, застосуванням у збройному конфлікті заборонених засобів та методів та вбивстві двох і більше осіб, вчиненому групою осіб за попередньою змовою з мотивів політичної та ідеологічної ненависті та ворожнечі.

Його засудили до довічного ув'язнення, відбувати "покарання" український військовий буде у колонії особливого режиму.

За вересень 2023 року в "ЛДНР" засудили 19 українських військових, за жовтень — 24, листопад — 5. В окупованих Росією частинах Донецької та Луганської областей українських військових "звинувачують" та "судять" так звані суди за однаковими сценаріями, це або вбивство цивільних через неприязнь, або пошкодження майна.

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