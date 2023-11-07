На Рівненщині зафіксували випадок сказу в безпритульного котеняти, тварина подряпала дитину. До загрозливої зони поширення сказу увійшли дев'ять сіл.
Про це 7 листопада повідомили в Facebook Рівненського районного управління Держпродспоживслужби.
Повідомлення від жителя села Біла Криниця надійшло до ветеринара 3 листопада 2023 року. Він зазначив, що 1 листопада на територію приватного будинку потрапило безпритульне котеня віком два-три місяці та подряпало його доньку.
"Котеня утримувалося під наглядом в окремому приміщенні, відмовилося від корму, пило воду та мало пригнічений стан. 03.11.2023 тварина загинула", — йдеться у дописі.
Дослідження підтвердило сказ. Людей, які контактували з хворим кошеням, направили на обстеження і в разі необхідності призначатимуть антирабічне лікуванняАнтирабічна вакцина запобігає виникненню сказу у 96–99% випадків. Вона ефективна у разі початку курсу не пізніше 14-го дня з моменту укусу чи обслинення. Утім, курс імунізації призначають навіть через кілька місяців після контакту із хворою або ж підозрілою на сказ твариною..
У селі Біла Криниця ввели карантинні обмеження. До загрозливої зони увійшли:
- села Кругле, Городище, Гориньград Другий, Антопіль, Глинки Білокриницької сільської ради;
- село Колоденка Корнинської сільської ради;
- села Дмитрівка та Підліски Бабинської сільської ради;
- село М’ятин Бугринської сільської ради.
Допоки карантинні обмеження не знімуть, з цих територій заборонено вивозити собак, котів та диких тварин. Наразі проводять заходи з ліквідації поширення хвороби, зазначили в Рівненському районному управлінні.
Незадовго до того сказ виявили у домашнього кота в селі Горбів, це орієнтовно за 20 км від Білої Криниці.
Чим небезпечний сказ
Сказ — це гостре небезпечне вірусне захворювання усіх теплокровних тварин і людини. Воно супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи й майже завжди закінчується смертю.
Щороку від цього захворювання у світі гине понад 55 тисяч людей і більше одного мільйона тварин.
Як передається захворювання
Сказ проникає в організм через пошкодження шкіри внаслідок укусів або подряпин. Також вірус інколи може проникати через непошкоджені слизові оболонки, можливе зараження оральним та повітряно-крапельним шляхом.
"Проблема сказу завжди була актуальною в Україні, бо на її території мешкає 22 види диких м’ясоїдних тварин, які є потенційним джерелом збудника сказу в природі. Основним джерелом збудника сказу продовжує залишатись червона лисиця. Важливе епізоотологічне значення мають єнотоподібні собаки, хижаки родини куниць та вовки, а також безпритульні тварини", — зазначають в обласній Держпродспоживслужбі.
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