На Рівненщині зафіксували випадок сказу в безпритульного котеняти, тварина подряпала дитину. До загрозливої зони поширення сказу увійшли дев'ять сіл.

Про це 7 листопада повідомили в Facebook Рівненського районного управління Держпродспоживслужби.

Повідомлення від жителя села Біла Криниця надійшло до ветеринара 3 листопада 2023 року. Він зазначив, що 1 листопада на територію приватного будинку потрапило безпритульне котеня віком два-три місяці та подряпало його доньку.

"Котеня утримувалося під наглядом в окремому приміщенні, відмовилося від корму, пило воду та мало пригнічений стан. 03.11.2023 тварина загинула", — йдеться у дописі.

Дослідження підтвердило сказ. Людей, які контактували з хворим кошеням, направили на обстеження і в разі необхідності призначатимуть антирабічне лікування.

У селі Біла Криниця ввели карантинні обмеження. До загрозливої зони увійшли:

села Кругле, Городище, Гориньград Другий, Антопіль, Глинки Білокриницької сільської ради;

село Колоденка Корнинської сільської ради;

села Дмитрівка та Підліски Бабинської сільської ради;

село М’ятин Бугринської сільської ради.

Допоки карантинні обмеження не знімуть, з цих територій заборонено вивозити собак, котів та диких тварин. Наразі проводять заходи з ліквідації поширення хвороби, зазначили в Рівненському районному управлінні.

Незадовго до того сказ виявили у домашнього кота в селі Горбів, це орієнтовно за 20 км від Білої Криниці.

Чим небезпечний сказ

Сказ — це гостре небезпечне вірусне захворювання усіх теплокровних тварин і людини. Воно супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи й майже завжди закінчується смертю.

Щороку від цього захворювання у світі гине понад 55 тисяч людей і більше одного мільйона тварин.

Як передається захворювання

Сказ проникає в організм через пошкодження шкіри внаслідок укусів або подряпин. Також вірус інколи може проникати через непошкоджені слизові оболонки, можливе зараження оральним та повітряно-крапельним шляхом.

"Проблема сказу завжди була актуальною в Україні, бо на її території мешкає 22 види диких м’ясоїдних тварин, які є потенційним джерелом збудника сказу в природі. Основним джерелом збудника сказу продовжує залишатись червона лисиця. Важливе епізоотологічне значення мають єнотоподібні собаки, хижаки родини куниць та вовки, а також безпритульні тварини", — зазначають в обласній Держпродспоживслужбі.

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