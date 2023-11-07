Правоохоронці оголосили підозру заступнику директора одного з комунальних підприємств Чернігова у зловживанні службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Зокрема йдеться про переплату понад 370 тисяч гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй Facebook-сторінці.

За інформацією з джерел Суспільного, ним виявився заступник директора КП "Чернігівводоканал" Павло Вовк.

Вручення підозри Павлу Вовку. ФОТО: Поліція Чернігівської області

За даними Чернігівської обласної прокуратури, заступник директора, бувши відповідальним за погодження проєктів договорів щодо відповідності чинному законодавству, у серпні 2020 року засвідчив законність додаткової угоди до договору на закупівлю станції приймання стічних вод, яка передбачала заміну курсу купівлі Долара НБУ на курс купівлі Євро НБУ.

У результаті вартість закупівлі зросла з початкових 4,1 мільйона гривень до понад 4,5 мільйона гривень. З цієї суми понад 370 тисяч гривень склала неправомірна вигода фірми-постачальника.

Чиновнику загрожує до шести років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що раніше Павлу Вовку вже оголошували підозру у зловживанні службовим становищем, що завдало істотної шкоди та спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи (ч. 1, 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, заступник директора, зловживав своїм службовим становищем та протягом 2020-2023 років організував укладення близько 40 договорів про надання правової допомоги з адвокатським бюро, достовірно знаючи, що його керуюча працює на комунальному підприємстві юрисконсультом і отримує заробітну плату за ту ж саму роботу.

12 вересня Новозаводський районний суд відпустив Вовка під особисте зобов’язання.

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