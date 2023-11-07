НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Переплатив понад 370 тисяч гривень бюджетних коштів: заступнику директора "Чернігівводоканалу" оголосили другу підозру
КОРУПЦІЯМІСЦЕВА ВЛАДАІНФРАСТРУКТУРАПОЛІЦІЯКРИМІНАЛРегіони

Переплатив понад 370 тисяч гривень бюджетних коштів: заступнику директора "Чернігівводоканалу" оголосили другу підозру

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Переплатив понад 370 тисяч гривень бюджетних коштів: заступнику директора &quot;Чернігівводоканалу&quot; оголосили другу підозру
ФОТО: Суспільне Чернігів

Правоохоронці оголосили підозру заступнику директора одного з комунальних підприємств Чернігова у зловживанні службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Зокрема йдеться про переплату понад 370 тисяч гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй Facebook-сторінці.

За інформацією з джерел Суспільного, ним виявився заступник директора КП "Чернігівводоканал" Павло Вовк.

Вручення підозри Павлу Вовку у Чернігові
Вручення підозри Павлу Вовку. ФОТО: Поліція Чернігівської області

За даними Чернігівської обласної прокуратури, заступник директора, бувши відповідальним за погодження проєктів договорів щодо відповідності чинному законодавству, у серпні 2020 року засвідчив законність додаткової угоди до договору на закупівлю станції приймання стічних вод, яка передбачала заміну курсу купівлі Долара НБУ на курс купівлі Євро НБУ.

У результаті вартість закупівлі зросла з початкових 4,1 мільйона гривень до понад 4,5 мільйона гривень. З цієї суми понад 370 тисяч гривень склала неправомірна вигода фірми-постачальника.

Чиновнику загрожує до шести років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що раніше Павлу Вовку вже оголошували підозру у зловживанні службовим становищем, що завдало істотної шкоди та спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи (ч. 1, 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, заступник директора, зловживав своїм службовим становищем та протягом 2020-2023 років організував укладення близько 40 договорів про надання правової допомоги з адвокатським бюро, достовірно знаючи, що його керуюча працює на комунальному підприємстві юрисконсультом і отримує заробітну плату за ту ж саму роботу.

12 вересня Новозаводський районний суд відпустив Вовка під особисте зобов’язання.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Прем’єр-міністр Португалії Антоніо Кошта під час пресконференція в Лісабоні
Прем'єр-міністр Португалії заявив, що йде у відставку на тлі обшуків, проведених в його резиденції
Допомагав ухилянтам за 5 тис. доларів: у Києві судитимуть військовослужбовця
Допомагав ухилянтам за 5 тис. доларів: у Києві судитимуть військовослужбовця
Поновлення Манчуленка: стало відомо, скільки грошей перинатальний центр Чернівців виплатив йому за вимушені прогули
Поновлення Манчуленка: стало відомо, скільки грошей перинатальний центр Чернівців виплатив йому за вимушені прогули
108 тис. грн за оренду складу: заступницю директора іподрому в Києві затримали за хабар
108 тис. грн за склад для гумдопомоги: посадовицю іподрому в Києві підозрюють у хабарництві
На початок