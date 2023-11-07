Воював на боці РФ: жителя Криму засудили до 12 років ув'язнення за держзраду

Жителя окупованого Криму, який воював на території Херсонської та Миколаївської областей у складі ЗС РФ, засуджено на 12 років позбавлення волі за державну зраду .

Про це повідомляє прокуратура АР Крим та м. Севастополя у Telegram.

У 2021 році чоловік уклав контракт на службу у складі російської армії, розуміючи, що триває міжнародний збройний конфлікт. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році він поїхав воювати проти ЗСУ.

У відомстві не вказано ім'я засудженого, але джерела Суспільного Крим підтвердили, що йдеться про Мурата Абджалілова.

"Засуджений брав участь в активних бойових діях проти наших Сил оборони. Зокрема, виконував "завдання" ворога на території Херсонської та Миколаївської областей. Згодом його взяли у полон українські захисники", — йдеться у повідомленні.

Керівник прокуратури автономії Ігор Поночовний наголосив, що державі-окупанту заборонено примушувати цивільних з окупованої території служити в її збройних силах. Це прописано Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

"Однак, якщо ви добровільно приєднаєтеся до ЗС РФ та візьмете участь у війні проти України, ваші дії будуть кваліфіковані, як злочин проти основ національної безпеки", — уточнив він.

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