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У Запоріжжі викрали 21-річного чоловіка та вимагали кошти за звільнення: чотирьом місцевим жителям оголошено підозру
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У Запоріжжі викрали 21-річного чоловіка та вимагали кошти за звільнення: чотирьом місцевим жителям оголошено підозру

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У Запоріжжі група з чотирьох місцевих жителів викрали 21-річного чоловіка, нанесли тілесні ушкодження та вимагали кошти за звільнення. Наразі правоохоронці повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України, вони перебувають у розшуку.

Про це сьогодні, 7 листопада, повідомили у пресслужбі ГУ Національної поліції Запорізької області.

У Запоріжжі викрали 21-річного чоловіка: чотирьом місцевим мешканцям оголошено підозру
Повідомлення про підозру у викладенні 21-річного чоловіка в Запоріжжі. Фото: ГУ Національної поліції в Запорізькій області

29 жовтня про викрадення 21-річного чоловіка повідомила його дружина. Жінка зазначила, що за його звільнення невідомі вимагають гроші. За даними слідства, група місцевих мешканців від 20 до 26 років викрали чоловіка, погрожуючи фізичною розправою та застосуванням зброї, через добу його відпустили:

"Через деякий час нападники привезли потерпілого до підвального приміщення приватного будинка, де продовжили свої злочинні дії - наносили тілесні ушкодження, погрожували зброєю та вимагали кошти"
У Запоріжжі викрали 21-річного чоловіка: чотирьом місцевим мешканцям оголошено підозру
Проведення обшуків у справі про викрадення чоловіка у Запоріжжі. Фото: ГУ Національної поліції в Запорізькій області

Вчора, 6 листопада, правоохоронці провели низку обшуків, у результаті яких знайшли та вилучили зброю:

"У результаті слідчих дій поліцейські виявили та вилучили речові докази протиправних дій, у тому числі автомат «IVI Z15», помповий дробовик «Penelli» та понад 70 набоїв до неї", — йдеться у повідомленні.
У Запоріжжі викрали 21-річного чоловіка: чотирьом місцевим мешканцям оголошено підозру
Проведення обшуків у справі про викрадення чоловіка у Запоріжжі. Фото: ГУ Національної поліції в Запорізькій області

Наразі чотирьом особам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Зараз підозрювані перебувають у розшуку. Якщо їхню провину буде доведено, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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