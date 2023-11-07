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ДТП зі смертельним наслідком на Черкащині: неповнолітньому водієві обрали запобіжний захід
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ДТП зі смертельним наслідком на Черкащині: неповнолітньому водієві обрали запобіжний захід

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ДТП зі смертельним наслідком на Черкащині: неповнолітньому водієві обрали запобіжний захід
Суспільне: Черкаси

У Черкасах неповнолітньому водієві, який 5 листопада у Шполі на авто збив двох дітей, обрали запобіжний захід.

Він проведе тридцять діб під вартою, розповіла Суспільному речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк.

"7 листопада суд задовольнив клопотання слідчих та прокурорів. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на тридцять діб без права внесення застави", — прокоментувала Зоя Вовк.

Досудове розслідування, яке розпочате за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть потерпілого, триває. Якщо в суді провину обвинуваченого доведуть, то йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Що відомо про ДТП у Шполі

  • Аварія сталася 5 листопада о 12:24. На місце події виїхали дві бригади медиків, повідомила речниця обласної екстренки. 11-річній дівчинці діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом правого колінного суглоба. Її госпіталізували до Шполянської багатопрофільної лікарні. Девʼятирічний хлопчик помер до приїзду медиків.
  • 17-річному водієві, який на авто збив двох дітей, загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі, повідомила Суспільному речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк.

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