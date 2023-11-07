Уся вагітність проходила чудово, жодних патологій не було, але дитина народилася мертвою. Так про народження свого первістка розповіла Суспільне Хмельницький 17-річна Олена Медик з села Збруч, що у Кам'янець-Подільському районі на Хмельниччині. Сталося це через недбалість лікарки Кам'янець-Подільського перинатального центру, яка приймала у неї пологи, вважає породілля. Жінка каже: вимагатиме, аби лікарку звільнили, адже нарікань на її роботу почула уже немало.

Таких лікарів не можна підпускати до вагітних — породілля

Дізнавшись про свою першу вагітність, Олена Медик одразу вирішила, що народжуватиме дитину.

"Ще у першому триместрі я стала на облік у Кам'янець-Подільському перинатальному центрі. Здавала усі аналізи, проходила необхідні ультразвукові дослідження. Вагітність минала чудово, усе було в нормі. На сороковому тижні мені запропонували лягти у відділення патології перинатального центру, мовляв, вагітність перша, тож краще, аби я була під наглядом лікарів. Я доносила свого хлопчика до сорока тижнів і п'яти днів. І ось о другій годині по обіді 29 жовтня у мене почалися перейми. Вже о сьомій вечора мене перевели з відділення патології до пологового залу", — розповідає Олена Медик.

На чергуванні, каже породілля, того дня була лікарка Влада Полянська, яка й приймала у неї пологи.

"У мене були перейми, але води не відходили. Влада Іванівна їх пробила, вони були зеленого кольору. Я почала просити зробити мені кесарів розтин, бо відчувала, що щось негаразд. Але лікарка відмовила, сказала, що у мене немає показань для кесаревого. О третій ночі у мене почалися уже самі пологи. Серцебиття дитини було чудове, але голівка не з'являлася, не могла пройти. Лікарка сварила мене, казала: "Давай вже швидше народжуй, у мене руки болять". Аби витягнути дитину, вирішили тягнути її вакуумом. Полянська наклала вакуум, але він злетів. Вона його наклала вдруге, дитину з мене дістали, але вже мертву", — говорить породілля.

Олена Медик під час своєї першої вагітності синочком. Фото надане Оленою Медик

За словами Олени Медик, у лікарському заключенні написали, що дитина напилася навколоплідних вод.

"Моя мама була зі мною на пологах від самого початку і бачила, як проводили реанімацію моєму хлопчику. Вона каже, ні в ротику, ні в носику в нього нічого не було, ніякої води. Думаю, дитина народилася мертвою лише з вини лікарки Полянської, через її недбалість та непрофесійність. Ще у пологовому залі вона сказала своїй колезі: "Іди, перепиши історію". Я уже дома, але у перинатальному мені досі ніхто нічого не сказав, чому моя дитина народилася мертвою. Мені не видали ні виписки, ні обмінної карти, жодних документів", — каже Олена Медик.

Про те, що сталося, вона написала у соціальних мережах. Каже, багато людей її підтримали та написали свої відгуки про роботу лікарки Кам'янець-Подільського перинатального центру Влади Полянської.

"Дівчата підтримують і пишуть, щоб я зверталася в усі можливі інстанції, аби цю лікарку нарешті звільнили з перинатального центру і не підпускали навіть близько до вагітних", — каже Олена Медик.

Жінка збирається звернутися до керівництва перинатального центру з вимогою звільнити лікарку Владу Полянську, через халатність якої, на її думку, дитина народилася мертвою. Якщо вона залишиться працювати у пологовому, каже Олена Медик, вона звертатиметься із заявою про неналежне виконання лікаркою Полянською своїх професійних обов'язків до поліції та ініціюватиме порушення щодо неї кримінальної справи.

"Я розумію, що навряд чи зможу довести вину лікарки і домогтися її реального покарання. У нашій державі таких виграшних справ дуже мало. Але розголосом хочеться принаймні застерегти інших дівчат, жінок, аби вони були обережними з такими горе-лікарями", — говорить Олена.

Проведемо власне розслідування — міське управління охорони здоров'я

У Кам'янець-Подільському перинатальному центрі прокоментувати ситуацію щодо пологів 17-річної Олени Медик, які закінчилися народженням мертвої дитини, відмовилися. У приймальному відділені кореспонденці Суспільне Хмельницький передали, що керівництво центру спілкуватиметься лише після офіційних результатів розтину. Не змогла кореспондентка поспілкуватися і з лікаркою Владимирою Полянською — у приймальному відділені повідомили, що на роботі її наразі немає.

Лікарка акушер-гінеколог Кам'янець-Подільського перинатального центру Владимира Іванівна Полянська. Фото: з сайту Кам'янець-Подільського перинатального центру

Через історію Олени Медик, яка наразі набула розголосу на Кам'янеччині, управлінням охорони здоров'я Кам'янець-Подільської міської ради ініційовано проведення розслідування. Про це Суспільне Хмельницький повідомив начальник управління Юрій Пливанюк.

"Я уже дав доручення керівництву перинатального центру зібрати усю документацію щодо цих пологів, зібрати усю інформацію з першоджерел. Також чекаємо результатів розтину, його проводять у Хмельницькому. Він покаже реальну причину смерті немовляти. Хочеться об'єктивно розібратися у цій ситуації — нікого не прикриваючи, але й нікого не звинувачуючи безпідставно", — каже Юрій Пливанюк.

Суспільне Хмельницький слідкуватиме за розвитком цієї історії. Також ми готові дати можливість висловитися усім причетним до ситуації.

За останніх пів року це вже друга історія на Хмельниччині, коли лікарів звинувачують у недбалості при пологах. Первісток Тетяни Дубик, який з'явився на світ 12 липня 2023 року у пологовому відділенні Волочиської багатопрофільної лікарні, опинився у комі. Молода мати тоді розповідала Суспільне Хмельницький, що звинувачує у цьому лікаря, яка приймала у неї пологи. За заявою Тетяни Дубик поліція Хмельниччини відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником.

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