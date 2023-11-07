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На Закарпатті поліцейські затримали водія, який здійснив наїзд на прикордонника
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На Закарпатті поліцейські затримали водія, який здійснив наїзд на прикордонника

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На Закарпатті поліцейські затримали водія, який здійснив наїзд на прикордонника
Нацполіція у Закарпатській області

Поліція Закарпаття затримала водія, який 7 листопада на блокпосту у селі Яноші Берегівського району скоїв наїзд на прикордонника.

Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

За інформацією відомства, 34-річний житель міста Рахів, керуючи автомобілем "Audi", здійснював маневр обгону автомобіля, який зупинився для спецперевірки.

Під час обгону водій виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на 21-річного співробітника ДПСУ. Останній саме перебував на проїжджій частині дороги. Військовослужбовця з численними травмами різного ступеню важкості госпіталізували до лікарні", — йдеться у повідомленні.

На Закарпатті поліцейські затримали водія, який здійснив наїзд на прикордонника
Нацполіція у Закарпатській області

Правоохоронці освідчили водія — за кермом чоловік перебував тверезий. Слідчі затримали його та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

Водію загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керування до трьох років. Слідство у справі триває.

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