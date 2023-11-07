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Окупанти змушують українських працівників ЗАЕС підписати контракти з "Росатомом" до першого січня 2024 — Дмитро Орлов
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Окупанти змушують українських працівників ЗАЕС підписати контракти з "Росатомом" до першого січня 2024 — Дмитро Орлов

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Працівників ЗАЕС змушують до 1 січня 2024 підписати контракти з "Росатомом"
Запорізька АЕС. Фото Андрія Бородуліна / AFP через Getty Images

Російські військові збільшили тиск на українських працівників Запорізької АЕС, які не підписали договори з "Росатомом". Їм погрожують, що з 1 січня 2024 року без російських документів та підписаних контрактів їх не пускатимуть на станцію.

Про це повідомив сьогодні, 7 листопада, міський голова Енергодара Дмитро Орлов в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини".

За словами посадовця, військові РФ продовжують психологічний і фізичний тиск на працівників Запорізької АЕС:

Окупанти змушують українських працівників ЗАЕС до 1 січня 2024 підписати контракти з "Росатомом" — Дмитро Орлов
Facebook/Дмитро Орлов, міський голова Енергодара
"Тиск психологічний і фізичний шалений. Багато хто в останні тижні, не витримуючи того тиску, виїжджають на підконтрольну Україні територію. Ті, хто лишаються, вони справжні герої, які не підписали контракти з Росатомом. Вони забезпечують ядерну та радіаційну безпеку для всього світу. Це справжній "ядерний" героїзм".

Крім того, окупанти порушують вимоги Державної інспекції ядерного регулювання, які заборонили експлуатацію будь-якого енергоблоку окупованої станції, крім стану "холодний зупин":

"Всупереч цього четвертий та п`ятий енергоблоки окупанти вивели у стан "гарячого зупину" і тим самим наражають працівників станції і мешканців всієї Європи і всього світу на ядерну небезпеку".

Раніше Суспільне повідомляло, що на Запорізькій АЕС попри тиск росіян залишаються 812 українців, які не підписали договори з "Росатомом". 2600 — підписали.

Що відомо про ситуацію на Запорізькій АЕС

ЗАЕС — найбільша атомна станція в Європі. З 4 березня 2022 року була захоплена російськими військовими. Відтоді там постійно перебувають особовий склад і військова техніка РФ. Обстрілюють росіяни й саму станцію, руйнуючи ЛЕП, спричиняючи відключення енергоблоків і звинувачуючи в цьому ЗСУ. 5 жовтня президент Росії Володимир Путін доручив передати у федеральну власність Запорізьку АЕС. Також росіяни створили компанію для управління ЗАЕС. В Енергоатомі назвали це рішення "нікчемним", а також нагадали, що для ЗСУ рішення РФ про "приєднання" українських територій і ЗАЕС не має значення.

27 листопада торік президент "Енергоатома" Петро Котін заявив, що є ознаки того, що російські окупанти можуть залишити Запорізьку атомну електростанцію. Однак 28 листопада прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що відведення військ Росії з території Запорізької атомної електростанції не буде.

2 грудня минулого року очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що агентство сподівається досягти домовленості з Росією та Україною про створення захисної зони на Запорізькій атомній електростанції до кінця року. 5 грудня речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що про вихід російських військових із Запорізької АЕС "не може бути й мови".

12 лютого міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що росіяни, які перебувають на ЗАЕС, свідомо експлуатують обладнання, щоб Україна в майбутньому не могла під'єднатися до енергомережі.

Окрім того, безпекова ситуація на станції погіршується через зниження рівня води у Каховському водосховищі, спричинене росіянами. Нестача води у басейнах витримки ЗАЕС може призвести до розігріву палива в реакторі.

22 травня внаслідок російських обстрілів вранці на Запорізькій АЕС відключилась остання високовольтна лінія передач. Згодом зовнішнє живлення від української енергосистеми вдалося відновити.

8 червня 2023 року через підрив Каховської ГЕС у водосховищі щогодини знижувався рівень води на 5-7 см. Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросс повідомив: якщо рівень опуститься нижче 12,7 метра, ЗАЕС вже не зможе перекачувати воду з водойми та охолоджувати реактори.

Супутникові знімки Planet Labs за 9 червня показали, що притока до ставка, що охолоджує ЗАЕС, значно обміліла, а вода до нього майже не надходить.

13 червня в НАЕК "Енергоатом" повідомили, що попри підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною та контрольованою. Рівень води у ставку-охолоджувачі станції достатній.

15 червня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку АЕС, аби оцінити ситуацію після теракту Росії на Каховській ГЕС.

1 липня президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, повідомив, що російські окупанти розмістили на території Запорізької атомної електростанції близько 5 тисяч військових, вибухівку та важке озброєння.

3 липня в МАГАТЕ повідомили, що ЗАЕС вперше за чотири місяці вдалось підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач.

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