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В Україні та Грузії викрито угрупування, яке ошукало "інвесторів" з ЄС на сотні тисяч євро — Нацполіція
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В Україні та Грузії викрито угрупування, яке ошукало "інвесторів" з ЄС на сотні тисяч євро — Нацполіція

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Слідчі дії, Нацполіція
Слідчі дії. Фото: Нацполіція

Кіберполіція викрила міжнародне злочинне угруповання, діяльність якого було спрямована на країни Європейського Союзу. Вони ошукали громадян ЄС на сотні тисяч євро. Наразі активи організаторів угрупування заморожено у понад 20 країнах.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Починаючи з 2019 року, шахраї створили понад 100 вебресурсів, на яких пропонували вкладникам отримання надприбутків від інвестування у криптовалюту та торгівлі цінними паперами на віртуальних фінансових ринках", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для спілкування з потенційними вкладниками аферисти утворили call-центри на території України та Грузії. Там працювали кілька сотень осіб. Фігуранти підбирали операторів зі знанням іноземних мов та навчали їх використовувати методи соціальної інженерії при спілкуванні з "клієнтами". Аферисти переконували громадян робити значні інвестиції.

"Також для здійснення фінансових операцій жертв переконували встановити спеціальне програмне забезпечення. Таким чином шахраї отримували віддалений доступ до комп’ютерів потерпілих та виводили їх заощадження на підконтрольні рахунки. Жертвами ставали переважно швейцарські та німецькі інвестори", — йдеться у повідомленні.

Українськими правоохоронцями, у межах спільного розслідування спільно із колегами з Євроюсту та Європолу, із залученням правоохоронців Грузії, Німеччини та Швейцарії було проведено багаторівневу міжнародну операцію зі знешкодження транснаціонального злочинного угруповання.

Водночас на території країн ЄС заморожено активи організаторів злочинного угруповання у понад 20 країнах.

"Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Також швейцарські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ст. 147 (шахрайство) та ст. 305 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу Швейцарської Конфедерації", — йдеться у повідомленні.

Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх потерпілих і остаточної суми завданих збитків, та інших спільників фігурантів.

Раніше повідомлялось, що кіберполіція спільно з іноземними колегами знешкодила транснаціональне хакерське угруповання, яке атакувало 168 компаній у країнах Європи та Америки. З 2020 року хакери використовували шкідливе програмне забезпечення Ragnar ransomware, яким заражали сервери компаній та викрадали з них інформацію.

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