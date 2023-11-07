На Вінниччині учні висадили яблуневу алею у пам’ять про загиблих оборонців

Яблунева алея у пам’ять про загиблих мешканців громади з'явилася у селі Слобідка Іванівської громади на Вінниччині. Висадили дерева учні місцевої гімназії.

Усього посадили 11 яблунь, які закупили за власні гроші. По дереву від кожного класу, розповіла Суспільному педагог-організатор Олена Грищишина. Вартість одного саджанця – 60 гривень.

"У громаді є загиблі військові, зокрема тато нашого учня 3-го класу. Тата звали В’ячеслав Назаров. Він загинув у перші місяці війни. У нього залишились два синочки, які дуже болісно сприймають втрату. Кожен клас висадив своє дерево, учнівське самоврядування та дирекція школи. Вирішили посадити фруктові дерева, бо вони дають плоди і з них є користь", — розповіла Олена Грищишина.

Фото: Суспільне Вінниця

"Посадили дерево на честь загиблого військового. Обклали камінчиками, щоб було гарно, у пам’ять про нього", — каже 5-класниця Анастасія Завірюха.

Фото: Суспільне Вінниця

"Вдячна їм за те, що можемо навчатися в школі, можемо жити вільно, не боятися жити", — каже 9-класниця Вікторія Скворцова.

За словами співорганізаторки акції Ганни Давиденко, яблуні школярі висадили у рамках міжнародного проєкту “Озеленення планети”. На Вінниччині проєкт триває четвертий рік, дерева висаджують навесні та восени.

"Це міжнародна акція, проте її зініціювали саме в Україні. За чотири роки проєкту, який тривав під час ковіду, під час війни, і вже під час повномасштабного вторгнення, на Вінниччині висадили понад мільйон дерев", — зазначила Ганна Давиденко.