У Полтавській громаді запрацювала Рада з питань ВПО

7 листопада в Полтавській міськраді відбулось перше засідання новоствореної ради з питань ВПО. На ньому обрали голову. Нею стала переселенка з Краматорська Оксана Лугова.

Рада з питань ВПО в Полтаві планує займатись питаннями взаємодії переселенців з Полтавською міськрадою. Це питання, що стосуватимуться пошуку роботи та житла, розповів Суспільному перший заступник міського голови Валерій Пархоменко.

Перше засідання Ради з питань ВПО. Інститут розвитку міста

Рада складається з 26 чоловік, з них 13 - переселенці Полтавської громади. На першому засіданні обрали голову Ради з питань ВПО.

«Згідно зі статутом Рада збиратиметься мінімум один раз на квартал, але це мінімум. У разі необхідності і запиту від переселенців це можна робити частіше», - розповів Валерій Пархоменко.

Офіційно в Полтавській громаді нині зареєстровано понад 55 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

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