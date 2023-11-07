Військові РФ вчергове завдали ударів по Херсону з різного виду озброєння. Під обстрілами також були й інші населені пункти правобережжя. Поцілили у житлові будинки, медзаклад, дитячий садок, складське приміщення.

Херсонка Тетяна прокинулася близько шостої ранку від сильного вибуху. Жінка почула, як на дах падають уламки та бʼється скло.

"Було дуже гучно, багато диму був з даху, а потім дим розсіявся. Загоряння не було — там ніхто не живе, газопостачання не підключене, тому пожежа не виникла. Тепер сусіди переживають чи розірвалося там, чи ні. Взагалі почули, що був один удар, може уламки пошкодили стіни й дах альтанки", — говорить місцева жителька.

Херсон. Вибите скло у вікні будинку після обстрілу РФ, 7 листопада 2023 року Фото: Суспільне Херсон

За словами Тетяни, пошкоджені й будинки поряд. Люди прибирають бите скло і забивають вікна. Вранці під обстрілом був й інший мікрорайон обласного центру. Вдруге за тиждень снаряди влучили у складське приміщення, розказав керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

"Зранку російська армія обстрілювала Дніпровський і Таврійський райони. В одному зі складських приміщень виникла пожежа, яку загасили рятувальники. Загиблих та поранених немає", — каже Толоконніков.

Херсон. Російські снаряди пошкодили один з житлових будинків, 7 листопада 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Також російські військові вчергове атакували Антонівку. Станом на 7 листопада в селищі зруйновані та пошкоджені близько 70% будинків, розказує староста Антонівського старостинського округу Сергій Іващенко.

"Ситуація вкрай важка, в нас щоденні обстріли. Російські військові щодня по кілька разів на день обстрілюють наше селище", — каже Іващенко.

Херсон. Діра в даху одного з будинків після російської атаки, 7 листопада 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Херсон та сусідні населені пункти армія РФ обстрілює практично цілодобово, каже Олександр Толоконніков. Пошкоджені медичний заклад, дитячий садок, підприємство, приватні та багатоквартирні будинки.

Керівник РВА Володимир Літвінов розповів, що військові РФ протягом доби обстрілювали Берислав з артилерії та мінометів. Застосовували й авіацію.

"У місті через вибухи керованих авіабомб пошкоджені щонайменше 15 будинків, комбінат, адміністративна будівля, механічні пошкодження отримала поліцейська автівка. Минулої доби під обстрілом були дві територіальні громади: Бериславська і Новоолександрівська", — розповів Літвінов.

Раніше голова ОВА Прокудін повідомив, що упродовж 6 листопада армія РФ 84 рази обстріляла Херсонщину. З мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, зенітних установок, дронів та авіації випустила по її території 558 снарядів. По Херсону — 27.

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