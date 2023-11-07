НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

"Було дуже гучно, багато диму. Почули, як на дах падають уламки та б'ється скло". Херсонці розповіли про обстріл РФ
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуТОП РЕГІОНІВРегіони

"Було дуже гучно, багато диму. Почули, як на дах падають уламки та б'ється скло". Херсонці розповіли про обстріл РФ

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Військові РФ вчергове завдали ударів по Херсону з різного виду озброєння. Під обстрілами також були й інші населені пункти правобережжя. Поцілили у житлові будинки, медзаклад, дитячий садок, складське приміщення.

Херсонка Тетяна прокинулася близько шостої ранку від сильного вибуху. Жінка почула, як на дах падають уламки та бʼється скло.

"Було дуже гучно, багато диму був з даху, а потім дим розсіявся. Загоряння не було — там ніхто не живе, газопостачання не підключене, тому пожежа не виникла. Тепер сусіди переживають чи розірвалося там, чи ні. Взагалі почули, що був один удар, може уламки пошкодили стіни й дах альтанки", — говорить місцева жителька.

"Було дуже гучно, багато диму. Почули, як на дах падають уламки та б'ється скло". Херсонці розповіли про обстріл РФ
Херсон. Вибите скло у вікні будинку після обстрілу РФ, 7 листопада 2023 року Фото: Суспільне Херсон

За словами Тетяни, пошкоджені й будинки поряд. Люди прибирають бите скло і забивають вікна. Вранці під обстрілом був й інший мікрорайон обласного центру. Вдруге за тиждень снаряди влучили у складське приміщення, розказав керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

"Зранку російська армія обстрілювала Дніпровський і Таврійський райони. В одному зі складських приміщень виникла пожежа, яку загасили рятувальники. Загиблих та поранених немає", — каже Толоконніков.

"Було дуже гучно, багато диму. Почули, як на дах падають уламки та б'ється скло". Херсонці розповіли про обстріл РФ
Херсон. Російські снаряди пошкодили один з житлових будинків, 7 листопада 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Також російські військові вчергове атакували Антонівку. Станом на 7 листопада в селищі зруйновані та пошкоджені близько 70% будинків, розказує староста Антонівського старостинського округу Сергій Іващенко.

"Ситуація вкрай важка, в нас щоденні обстріли. Російські військові щодня по кілька разів на день обстрілюють наше селище", — каже Іващенко.

"Було дуже гучно, багато диму. Почули, як на дах падають уламки та б'ється скло". Херсонці розповіли про обстріл РФ
Херсон. Діра в даху одного з будинків після російської атаки, 7 листопада 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Херсон та сусідні населені пункти армія РФ обстрілює практично цілодобово, каже Олександр Толоконніков. Пошкоджені медичний заклад, дитячий садок, підприємство, приватні та багатоквартирні будинки.

Керівник РВА Володимир Літвінов розповів, що військові РФ протягом доби обстрілювали Берислав з артилерії та мінометів. Застосовували й авіацію.

"У місті через вибухи керованих авіабомб пошкоджені щонайменше 15 будинків, комбінат, адміністративна будівля, механічні пошкодження отримала поліцейська автівка. Минулої доби під обстрілом були дві територіальні громади: Бериславська і Новоолександрівська", — розповів Літвінов.

Раніше голова ОВА Прокудін повідомив, що упродовж 6 листопада армія РФ 84 рази обстріляла Херсонщину. З мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, зенітних установок, дронів та авіації випустила по її території 558 снарядів. По Херсону — 27.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Загинув під час бойового завдання: у Черкасах в останню путь провели захисника
Загинув під час бойового завдання: у Черкасах в останню путь провели захисника
Обстріл 4 листопада
Грошову допомогу виплатять жителям Полтавщини, які постраждали від російських обстрілів
Армія РФ двічі поцілила по цивільній інфраструктурі Запорізького району
Військові РФ завдали два ракетних удари по території Запорізького району
Відновлення дев'ятиповерхівки на Північній Салтівці у Харкові: коли почнеться капремонт
Відновлення дев'ятиповерхівки на Північній Салтівці у Харкові: коли почнеться капремонт
На початок