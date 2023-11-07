У лікарні внаслідок поранення помер військовослужбовець з Івано-Франківщини Василь Палюга.

Про це у коментарі Суспільному повідомили в Тлумацькій міській раді.

Василь Палюга — родом із села Братишів. Боєць помер 6 листопада 2023 року внаслідок поранення, яке отримав 6 липня поблизу села Іванівське Донецької області.

Військовослужбовцю було 48 років.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна, всім, хто його знав, любив та шанував", — написали на сторінці міської ради у Facebook.

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