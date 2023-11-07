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Допомагав ухилянтам за 5 тис. доларів: у Києві судитимуть військовослужбовця
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Допомагав ухилянтам за 5 тис. доларів: у Києві судитимуть військовослужбовця

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Допомагав ухилянтам за 5 тис. доларів: у Києві судитимуть військовослужбовця
Затримання підозрюваного. Фото: ГУ Нацполіції Києва

У Києві викрили військовослужбовця, який за гроші допомагав ухилянтам оформити групу інвалідності. Підозрюваному загрожує до п'яти років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Києва.

Слідство встановило, що військовослужбовець змовився із працівниками військово-лікарської комісії одного з районних ТЦКОрган військового управління, що забезпечує виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.. Вони оформлювали чоловікам призовного віку групи інвалідності і таким чином сприяли визнанню їх непридатними до військової служби. Ціна довідки складала 5 тисяч доларів США.

У поліції поінформували, що фігуранта затримали за ст.208Затримання уповноваженою службовою особою Кримінального кодексу України (ККУ). Слідчі оголосили йому про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.369-2Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди ККУ. Санкція статті передбачає до п'яти років ув'язнення.

"На час проведення досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Відносно інших посадових осіб, які причетні до корупційної схеми, матеріали виділені в окреме провадження",— йдеться у повідомленні.

Що відомо про розслідування правопорушень, до яких причетні військовослужбовці

Працівники ДБР затримали начальника одного з управлінь штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон. Він за гроші оформлював фіктивні документи про непридатність до військової служби.

У Києві повідомили про підозру колишньому командиру однієї з військових частин ТрО. Слідство встановило, що він перевищив повноваження і відрядив військовослужбовців на службу до міської ради.

Масштабну схему ухилення від призову викрили в Офісі Генпрокурора. Наразі в межах розслідування провели майже 100 санкціонованих обшуків на території кількох регіонів, серед яких — Київщина і столиця.

ДБР затримало начальника одного з київських військкоматів, який був спільником у схемі переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

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