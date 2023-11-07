Російський ракетний корабель "Аскольд" після ракетного удару по суднобудівному заводу "Залив" в окупованій Керчі 4 листопада був "обезголовлений" — його лишили надбудови, а ремонт обійдеться росіянам дорожче, ніж збудувати новий корабель.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Наталя Гуменюк в етері "Суспільне.Спротив".

"Дійсно одна з таких "гордостей" Чорноморського флоту могла би бути, але не так сталося, як гадалося. Тому що вони дуже полюбляють такі сталі вислови, якісь "скрепні" промови і в цьому з ними злий жарт зіграно: Аскольдова могила спрацювала. Скоріш за все, дійсно, він буде похований, тому що обезголовлений. Те, що називають надбудовою в корабельній справі фактично знесено, тобто голову точно знесли. Відновити її скоріш за все буде більш високовартісним проєктом, ніж збудувати новий корабель", — сказала вона.

За словами Гуменюк, "Аскольд" найближчим часом однозначно не зможе брати участь у бойових діях.

Крім того, вона не підтверджує причетність ЗСУ до вибухів у Криму та Севастополі у ніч на 7 листопада.

"Я хочу сказати словами наших розвідників, вони сказали, що "це не ми", тому що ми за часів комендантської годин поводимось чемно. А це було, коли як раз в Україні комендантська година, тому ми до цього не дотичні. Те, що вони там включали ППО, виключали ППО — це їхні страхи та їхня істерія внутрішня", — наголосила Гуменюк.

Вона зауважила, що треба набратися терпіння та обов'язково дочекатися офіційного повідомлення щодо військової операції Сил оборони в Криму.

Що відомо про атаку на завод "Залив" у Керчі

Ввечері 4 листопада в коментарі Суспільному Крим місцевий житель підтвердив декілька потужних вибухів у Керчі. Пізніше окупаційна влада повідомила про роботу ППО. "Глава" Криму Сергій Аксьонов зазначив, що частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що завод "Залив" був обстріляний українськими крилатими ракетами. За його словами, в цей час там перебував один із найсучасніших російських кораблів — носій ракет "Калібр". Пізніше Олещук підтвердив інформацію щодо пошкодження.

СтратКом ЗСУ згодом заявив, що корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту.

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