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Відновити "голову" "Аскольда" буде більш високовартісним проєктом, ніж збудувати новий корабель — Гуменюк
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Відновити "голову" "Аскольда" буде більш високовартісним проєктом, ніж збудувати новий корабель — Гуменюк

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Відновити &quot;голову&quot; &quot;Аскольда&quot; буде більш високовартісним проєктом, ніж збудувати новий корабель — Гуменюк
Корабель "Аскольд" після ракетного удару. Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Російський ракетний корабель "Аскольд" після ракетного удару по суднобудівному заводу "Залив" в окупованій Керчі 4 листопада був "обезголовлений" — його лишили надбудови, а ремонт обійдеться росіянам дорожче, ніж збудувати новий корабель.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Наталя Гуменюк в етері "Суспільне.Спротив".

"Дійсно одна з таких "гордостей" Чорноморського флоту могла би бути, але не так сталося, як гадалося. Тому що вони дуже полюбляють такі сталі вислови, якісь "скрепні" промови і в цьому з ними злий жарт зіграно: Аскольдова могила спрацювала. Скоріш за все, дійсно, він буде похований, тому що обезголовлений. Те, що називають надбудовою в корабельній справі фактично знесено, тобто голову точно знесли. Відновити її скоріш за все буде більш високовартісним проєктом, ніж збудувати новий корабель", — сказала вона.

За словами Гуменюк, "Аскольд" найближчим часом однозначно не зможе брати участь у бойових діях.

Крім того, вона не підтверджує причетність ЗСУ до вибухів у Криму та Севастополі у ніч на 7 листопада.

"Я хочу сказати словами наших розвідників, вони сказали, що "це не ми", тому що ми за часів комендантської годин поводимось чемно. А це було, коли як раз в Україні комендантська година, тому ми до цього не дотичні. Те, що вони там включали ППО, виключали ППО — це їхні страхи та їхня істерія внутрішня", — наголосила Гуменюк.

Вона зауважила, що треба набратися терпіння та обов'язково дочекатися офіційного повідомлення щодо військової операції Сил оборони в Криму.

Що відомо про атаку на завод "Залив" у Керчі

  • Ввечері 4 листопада в коментарі Суспільному Крим місцевий житель підтвердив декілька потужних вибухів у Керчі. Пізніше окупаційна влада повідомила про роботу ППО. "Глава" Криму Сергій Аксьонов зазначив, що частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків.
  • Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що завод "Залив" був обстріляний українськими крилатими ракетами. За його словами, в цей час там перебував один із найсучасніших російських кораблів — носій ракет "Калібр". Пізніше Олещук підтвердив інформацію щодо пошкодження.
  • СтратКом ЗСУ згодом заявив, що корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту.

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